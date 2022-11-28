Эксперт: Минпромторг откажет дилерам в госкредитах на автомобили Renault

Минпромторг с высокой долей вероятности откажет российским дилерам Renault в просьбе включить автомобили французской автокомпании в программу льготного автокредитования. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» выразил независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. Ранее российская Ассоциация автомобильных дилеров (РОАД) направила в ведомство письмо с просьбой позволить дилерам распродать с помощью госпрограммы хранящиеся остатки машин Renault на складах своих членов.
«Дилеры могут просить все, что не запрещено федеральным или региональным законом. Но я уверен, что Минпромторг откажется включать новые автомобили Renault в государственную программу льготного автокредитования, так как для этого потребуется внести огромное количество правок в уже действующие нормативные документы. В министерстве на это не пойдут», — сказал Бургазлиев.
Между тем, автоэксперт уверен, что новые автомобили Renault, которые скопились на дилерских складах, можно реализовать, используя различные маркетинговые механизмы, поэтому такое обращение выглядит странно.
Когда машины продавались с накруткой от 200 тыс. руб. до 2 млн руб., то дилеры не жаловались на ситуацию, указывает собеседник. При этом собственники автобизнеса получали колоссальные сверхприбыли, а когда ситуация изменилась, они пошли просить государство о помощи, а это деньги налогоплательщиков, подчеркнул он.
О том, что российские дилеры обратились в Минпромторг с просьбой включить автомобили французского бренда Renault в программу льготного автокредитования стало известно 24 ноября.
На сегодняшний день у российских автодилеров Renault есть еще около 5 тыс. новых автомобилей. Этом машины, которые были в мае куплены по крайне дорогому тарифу, у них высокая себестоимость, поэтому их сложно продать, уверяют в своем обращении в правительство представителе РОАД.
Согласно условиям программы льготного автокредитования, субсидируемая из федерального бюджета скидка составляет до 20% от стоимости автомобиля. При этом для машин, реализуемых в субъектах Дальневосточного федерального округа, скидка составляет 25% (для компенсации стоимости доставки авто из европейской части страны).
В программы льготного автокредитования включили модели УАЗ, Lada и ГАЗ стоимостью до 2 млн руб., а также все электромобили марки Evolute.