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1 час назад

Новости автомира: Tesla Semi совершил первый «рабочий» рейс

MobiDevices

Генеральный директор Tesla Илон Маск поделился важной информацией о Tesla Semi, поставки которого стартуют с 1 декабря. Американский предприниматель сообщил, что при тест-драйве в реальных условиях, электрогрузовик может проехать 800 км на одном заряде.

Tesla Semi совершил первый «рабочий» рейс
Фото: MobiDevicesMobiDevices

В личном аккаунте в Твиттере Маск написал: «Команда Tesla преодолела 500 миль (804 км) на Tesla Semi с весом 81 000 фунтов (36,741 кг)!». Как сообщается, Tesla Semi может разогнаться с 0 до 96 км/ч за 20 секунд при полной загрузке и поддерживать такую скорость на уровне шоссе даже на крутых склонах. Кроме того, Илон Маск заявил, что аккумулятор может достигать от 0 до 70% заряда всего за 30 минут.

Первая партия Tesla Semi будет доставлена Pepsi. Всемирно известная компания по производству напитков заказала 100 единиц всего через месяц после анонса электрического грузовика ещё в 2017 году. В планах производителя электрокаров к 2024 году поставить 50 000 моделей Tesla Semi.

Напомним, что Tesla, компания по производству электромобилей, принадлежащая Илону Маску, представила модель электрического полуприцепа в 2017 году и объявила, что массовое производство начнётся через 2 года.

Автоновости,Tesla,Илон Маск,
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