Tesla Semi совершил первый «рабочий» рейс

Генеральный директор Tesla Илон Маск поделился важной информацией о Tesla Semi, поставки которого стартуют с 1 декабря. Американский предприниматель сообщил, что при тест-драйве в реальных условиях, электрогрузовик может проехать 800 км на одном заряде.

Фото: MobiDevices MobiDevices

В личном аккаунте в Твиттере Маск написал: «Команда Tesla преодолела 500 миль (804 км) на Tesla Semi с весом 81 000 фунтов (36,741 кг)!». Как сообщается, Tesla Semi может разогнаться с 0 до 96 км/ч за 20 секунд при полной загрузке и поддерживать такую скорость на уровне шоссе даже на крутых склонах. Кроме того, Илон Маск заявил, что аккумулятор может достигать от 0 до 70% заряда всего за 30 минут.

Первая партия Tesla Semi будет доставлена Pepsi. Всемирно известная компания по производству напитков заказала 100 единиц всего через месяц после анонса электрического грузовика ещё в 2017 году. В планах производителя электрокаров к 2024 году поставить 50 000 моделей Tesla Semi.