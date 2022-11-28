В России начали продавать кроссовер FAW за 3 миллиона рублей

До России добралась еще одна модель FAW под шильдиком Bestune — среднеразмерный вседорожник T99, выпущенный в 2019 году и ставший флагманом бренда. Официально FAW не запускала продажи модели, но некоторые дилеры начали возить ее самостоятельно. Так, крупная сеть в Москве предлагает приобрести T99 2021 года выпуска без пробега по цене от 3,25 миллиона рублей с доставкой в любой российский город. Комплектация, как и двигатель, у автомобилей одинаковая.

Фото: FAW Bestune T99 FAW Bestune T99

Объявления о продаже Bestune T99 появились на Auto.ru. В них указано, что китайские кроссоверы находятся на пути в Москву. Все они оснащены двухлитровым бензиновым турбодвигателем мощностью 224 лошадиные силы (340 Нм крутящего момента) и восьмидиапазонной автоматической коробкой передач, разработанной в Китае. Привод безальтернативно передний, максимальная скорость — 210 километров в час.

Флагман везут в комплектации Noble, в которую входят 56 базовых опций. В их числе — диодные фары, двухзонный климат-контроль, пара объединенных 12-дюймовых дисплеев в салоне, камеры кругового обзора, адаптивный круиз контроль, бесключевой доступ и запуск двигателя. Салон отделан натуральной кожей, передние сиденья оснащены подогревом, вентиляцией и электрорегулировкой.

По габаритам T99 похож на Range Rover Velar: в длину он достигает 4800 миллиметров, в ширину — 1915 миллиметров, в высоту — 1685 миллиметров. Дорожный просвет равен 192 миллиметрам.