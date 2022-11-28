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1 час назад

ГИБДД назвала топ-5 нарушений на дорогах Москвы

Елена Прошина

ГИБДД озвучила топ-5 самых частых нарушений на дорогах столицы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве в своём Telegram-канале.

ГИБДД назвала топ-5 нарушений на дорогах Москвы
Фото: ТАССТАСС

На последнем месте антирейтинга расположилось нарушение правил пользования телефоном во время движения. Согласно данным ГИБДД Москвы, за десять месяцев 2022 года в объектив дорожных камер попались более 800 тысяч автомобилистов с телефонами в руках, а еще 701 водитель был остановлен сотрудниками ГИБДД.

Четвёртое место топа занято нарушением правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги и движение по обочинам.

Тройку лидеров открывает нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов. С января по октябрь 2022 года московские дорожные камеры зафиксировали более 3,8 миллионов водителей, нарушивших правила использования ремня безопасности. Кроме того, ещё около 70 тысяч таких нарушителей были остановлены инспекторам ДПС.

На втором месте топа-5 оказалось нарушение требований дорожных знаков или разметки проезжей части дороги.

Самым популярным нарушением на дорогах Москвы стало превышение скорости. Впрочем, Госавтоинспекция столицы напомнила, что нарушения любых этих норм может стать роковой ошибкой и подвергнуть жизни людей опасности.

Ранее стало известно, что только за ноябрь 2022 года уже семь человек погибли и ещё 136 пострадали в ДТП на дорогах Москвы.

Автоновости,МВД России,ГИБДД,
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