Первый электромобиль «Москвич» показали в Татарстане

В Набережных Челнах впервые был представлен электромобиль «Москвич 3е». Снимки машины появились на сайте президента Республики Татарстан после рабочей поездки главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова на предприятие «КамАЗа», где его сопровождал президент республики Рустам Минниханов.

Фото: president.tatarstan.ru president.tatarstan.ru

Как уточняет портал «Вести Камаза», Камский автозавод представил машину к приезду Мантурова и Минниханова («КамАЗ» является технологическим партнером завода «Москвич»). Мероприятие также посетил мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев.

«Внутри все очень удобно, эргономично, компактно, всем рекомендую к покупке», — сказал Магдеев из салона электрокара.

Отмечается, что «Москвич 3е» оснащен батареей емкостью 65,7 кВт/ч, которая позволяет преодолеть до 410 км на одном заряде. Ранее на заводе «Москвич» рассказывали, что до конца 2022 года планируется выпустить 200 электрокаров, а в будущем году — 10 тыс. ед.