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54 минуты назад

Lancia представила новый логотип и фирменный стиль

Motor.ruиещё 1

Компания Lancia показала новый логотип и фирменный стиль, а также рассказала, как будут выглядеть её будущие модели. До конца десятилетия гамму марки пополнит Ypsilon следующего поколения, некая флагманская модель (очевидно, кроссовер) и воскрешая Delta. Дизайн автомобилей будет следовать глобальным трендам в области архитектуры и моды с оглядкой на неустаревающие вещи. Например, сохранится традиционная форма решетки радиатора в виде чаши, но её осовременят с помощью светящихся элементов.

Lancia представила новый логотип и фирменный стиль
Фото: LanciaLancia

Lancia открыла очередную главу в свой истории и на мероприятии Lancia Design Day представила новый логотип, язык дизайна и скульптуру Pu+Ra Zero, объединяющую в одно целое стилистику будущих моделей. Эмблема эпохи электрической мобильности во многом основана на логотипе 1957 года. Она переосмысляет семь предыдущих версий, поэтому называется Progressive Classic, или «Прогрессивная классика». Как видно на фотографии, сохранены все отличительные элементы — от руля и флага до характерного шрифта.

Видео дня

Язык дизайна новых Lancia получил название Pu+Ra (от Pure — чистый, и Radical — радикальный). Вкратце его можно описать так: мягкие и чувственные формы моделей Aurelia и Flaminia, объединенные со стилистикой Stratos и Delta, а также последними трендами мебели, архитектуры и моды.

Объемные части автомобилей будут формировать путем последовательного наслоения, добавления и пересечения элементарных фигур, таких как круг, прямоугольник и треугольник. В общем, должно получиться что-то эклектичное и совсем неавтомобильное.

Lancia

В интерьерах Lancia обещает использовать тот же принцип, черпая вдохновение в оформлении итальянских гостиных. Тон будут задавать контрастные цветовые блоки и простая архитектура с неожиданной перспективой. Материалы — только самые лучшие и соответствующие принципу устойчивого развития.

Вообще, по показателю использования вторсырья Lancia планирует превзойти все бренды Stellantis. Около половины поверхностей, к которым можно прикоснуться, выполнят из переработанного сырья или дружественных экологии материалов. Помогать Lancia вызвалась фирма Cassina, которая уже 95 лет создает дизайнерскую мебель.

Lancia

Поочередно, начиная с 2024 года, Lancia выпустит новый Ypsilon, флагманскую модель и воскресит культовую Delta. Их обобщенный дизайн демонстрирует скульптура Pu+Ra Zero, которую ещё называют синтезом противоположностей. Формами она напоминает Aurelia, круглая крыша обыгрывает поиск баланса между экстерьером и интерьером, а три световых луча спереди образуют историческую решетку радиатора calice, или чашу. Кругляши фонарей — неприкрытая отсылка к Statos. Вместе со шрифтовым написанием Lancia они будут использованы на Ypsilon следующего поколения.

Автоновости,Lancia,
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