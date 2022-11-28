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46 минут назад

Любителей каршеринга в столице пересадят на «Москвичи» в 2023 году

РИА "ФедералПресс"

Завод «Москвич» в следующем году выпустит около 50 тысяч новых автомобилей, часть из них направят на обновление парка каршеринга. Об этом департамент транспорта Москвы сообщает в Телеграм-канале.

Любителей каршеринга в столице пересадят на «Москвичи» в 2023 году
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«В 2025 году планируем выпустить полностью отечественное авто на заводе «Москвич». В 2023 году завод произведет порядка 50 тысяч новых автомобилей, часть из которых пойдут на обновление парка каршеринга», – говорится в сообщении.

Отмечается, что автомобили «Москвич» в парке каршеринга появятся в Москве, Подмосковье и других регионах России.

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