Любителей каршеринга в столице пересадят на «Москвичи» в 2023 году

Завод «Москвич» в следующем году выпустит около 50 тысяч новых автомобилей, часть из них направят на обновление парка каршеринга. Об этом департамент транспорта Москвы сообщает в Телеграм-канале.
«В 2025 году планируем выпустить полностью отечественное авто на заводе «Москвич». В 2023 году завод произведет порядка 50 тысяч новых автомобилей, часть из которых пойдут на обновление парка каршеринга», – говорится в сообщении.
Отмечается, что автомобили «Москвич» в парке каршеринга появятся в Москве, Подмосковье и других регионах России.