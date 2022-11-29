Суд запретил наказывать водителя за употребление лекарств за рулем

В Салехарде произошла авария, в ходе которой местный водитель врезался на автомобиле в бордюр и застрял. Когда прохожие предложили автомобилисту помощь, владелец машины повел себя неадекватно. Очевидцы вызвали на место происшествия сотрудников ГИБДД, которые направили мужчину на медицинское освидетельствование. Врачи зафиксировали в организме водителя наличие лекарственных препаратов, влияющих на психофизические функции. Инспекторы составили на мужчину протокол за нетрезвую езду, хотя автовладелец заявил, что не принимал запрещённых веществ.

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Судья, который рассматривал дело, постановил, что лекарства, обнаруженные в организме водителя попадают в «серую зону». Российское законодательство не регламентирует точный перечень подобных препаратов, вызывающих опьянение, но не запрещённых к употреблению. В связи с этим дело приостановили, а материалы направили в Конституционный суд.

Вышестоящая инстанция посчитала, что в деле нет состава административного правонарушения, поскольку закон устанавливает ответственность исключительно за вождение под действием алкоголя, наркотиков и психотропных веществ. При этом наказание за езду в состоянии лекарственного опьянения в российском законодательстве отсутствует.

В связи с этим судья отказался привлекать водителя к ответственности без чётких критериев подобного опьянения. Вместе с тем суд заявил о необходимости устранить пробел на законодательном уровне, а также прописать термин «лекарственное опьянение».