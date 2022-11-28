В России запретили наказывать водителей за употребление лекарств за рулем

В Салехарде произошла авария, в ходе которой местный водитель врезался на автомобиле в бордюр и застрял. Когда прохожие предложили автомобилисту помощь, владелец машины повел себя неадекватно. Очевидцы вызвали на место происшествия сотрудников ГИБДД, которые направили мужчину на медицинское освидетельствование. Врачи зафиксировали в организме водителя наличие лекарственных препаратов, влияющих на психофизические функции. Инспекторы составили на мужчину протокол за нетрезвую езду, хотя автовладелец заявил, что не принимал запрещённых веществ.

Судья, который рассматривал дело, постановил, что лекарства, обнаруженные в организме водителя попадают в «серую зону». Российское законодательство не регламентирует точный перечень подобных препаратов, вызывающих опьянение, но не запрещённых к употреблению. В связи с этим дело приостановили, а материалы направили в Конституционный суд.

Вышестоящая инстанция посчитала, что в деле нет состава административного правонарушения, поскольку закон устанавливает ответственность исключительно за вождение под действием алкоголя, наркотиков и психотропных веществ. При этом наказание за езду в состоянии лекарственного опьянения в российском законодательстве отсутствует.

В связи с этим судья отказался привлекать водителя к ответственности без чётких критериев подобного опьянения. Вместе с тем суд заявил о необходимости устранить пробел на законодательном уровне, а также прописать термин «лекарственное опьянение».