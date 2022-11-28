Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+13° в 
USD 60.75EUR 63.30
Войти в почту
2 часа назад

В России запретили наказывать водителей за употребление лекарств за рулем

Motor.ru

В России запретили наказывать водителей за употребление лекарств за рулем
Фото: Motor.ruMotor.ru

В Салехарде произошла авария, в ходе которой местный водитель врезался на автомобиле в бордюр и застрял. Когда прохожие предложили автомобилисту помощь, владелец машины повел себя неадекватно. Очевидцы вызвали на место происшествия сотрудников ГИБДД, которые направили мужчину на медицинское освидетельствование. Врачи зафиксировали в организме водителя наличие лекарственных препаратов, влияющих на психофизические функции. Инспекторы составили на мужчину протокол за нетрезвую езду, хотя автовладелец заявил, что не принимал запрещённых веществ.

Судья, который рассматривал дело, постановил, что лекарства, обнаруженные в организме водителя попадают в «серую зону». Российское законодательство не регламентирует точный перечень подобных препаратов, вызывающих опьянение, но не запрещённых к употреблению. В связи с этим дело приостановили, а материалы направили в Конституционный суд.

В России могут ввести маркировку лекарств, запрещенных для водителей

Названы запрещенные для водителей лекарства

Стали известны заболевания, за которые ГИБДД будет забирать права

Вышестоящая инстанция посчитала, что в деле нет состава административного правонарушения, поскольку закон устанавливает ответственность исключительно за вождение под действием алкоголя, наркотиков и психотропных веществ. При этом наказание за езду в состоянии лекарственного опьянения в российском законодательстве отсутствует.

В связи с этим судья отказался привлекать водителя к ответственности без чётких критериев подобного опьянения. Вместе с тем суд заявил о необходимости устранить пробел на законодательном уровне, а также прописать термин «лекарственное опьянение».

В конце сентября россиянин отсудил у дилерского центра 11 миллионов рублей за дефектный внедорожник. Ранее владелец в течение нескольких лет пытался добиться досудебного урегулирования претензии.

Эксклюзив на страже порядка

Автоновости,ГИБДД,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители