Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+12° в 
USD 60.75EUR 63.30
Войти в почту
15 минут назад

В ГД внесен проект о штрафах для автомобилистов за нарушение тишины

Илья Родин

В Госдуму внесен законопроект, наделяющий региональные власти правом устанавливать штрафы для автолюбителей за нарушение тишины. Документ размещен в думской электронной базе.

Автомобилистам приготовили новый штраф
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что все российские регионы получат право устанавливать административную ответственность «за нарушение покоя граждан и тишины с использованием автомобилей или мототранспортных средств».

Согласно законопроекту, соответствующие службы смогут задерживать транспортные средства с демонтированным или модифицированным глушителем.

Размер штрафа будет зависеть от категории транспортного средства, мощности его двигателя. Уточняется, что он может превышать 5 тыс. рублей.

Кроме того, до 5 тыс. рублей будет повышен размер штрафа для воздушных и водных судов, тракторов, катеров и самоходных машин.

Автоновости,Госдума,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители