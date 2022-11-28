Автомобилистам приготовили новый штраф

В Госдуму внесен законопроект, наделяющий региональные власти правом устанавливать штрафы для автолюбителей за нарушение тишины. Документ размещен в думской электронной базе.

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Отмечается, что все российские регионы получат право устанавливать административную ответственность «за нарушение покоя граждан и тишины с использованием автомобилей или мототранспортных средств».

Согласно законопроекту, соответствующие службы смогут задерживать транспортные средства с демонтированным или модифицированным глушителем.

Размер штрафа будет зависеть от категории транспортного средства, мощности его двигателя. Уточняется, что он может превышать 5 тыс. рублей.