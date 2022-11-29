Audi подготовила новые версии RS 6 Avant и RS 7 Sportback

Немецкий производитель форсировал 4,0-литровый двигатель V8, которым оснащаются «горячие» модели, на 30 л.с. и 50 Нм: теперь он выдаёт 630 л.с. и 850 Нм. В результате время разгона до «сотни» сократилось на 0,2 секунды.

Фото: Audi Audi

Компания Audi представила седан A6 актуального поколения в феврале 2018 года, универсал с приставкой Avant появился чуть позже, в апреле. Спортивная версия «пятидверки» – Audi RS 6 – дебютировала в 2019-ом, а в серию её запустили в 2020 году. В свою очередь A7 дебютировал в октябре 2017-го, а «заряженный» вариант – RS 7 Sportback показался в 2019 году в рамках Франкфуртского автосалона. Теперь производитель решил добавить моделям по новой версии с прибавкой Performance.

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Главным отличием нового исполнения RS 6 Avant и RS 7 Sportback от «обычных» версий является модернизированный двигатель: 4,0-литровому битурбомотору V8 поменяли турбонагнетатели, изменили давление наддува (показатель вырос с 2,4 до 2,6 бар). Теперь он выдаёт на 30 л.с. и на 50 Нм больше. Это значит, что у новых версий «горячих» универсала и лифтбека отдача составляет 630 л.с. и 850 Нм крутящего момента. Двигатель по-прежнему работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

Результатом форсировки двигателя стало изменение динамики моделей Audi. Так, на разгон с места до «сотни» RS 6 Avant и RS 7 Sportback Performance требуется 3,4 секунды: этот показатель на 0,2 секунды быстрее, чем у их стандартных версий. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке в 280 км/ч (доступна в рамках входящего в базовое оснащение пакета RS Dynamic, который включает в себя в том числе задний дифференциал quattro sport).

Для клиентов предусмотрен ещё один пакет RS Dynamic Package Plus, доступный за дополнительную оплату. Он включает в себя карбон-керамическую тормозную систему, которая на 34 кг легче по сравнению со стальным аналогом. Кроме того, с этим дополнительным пакетом максимальная скорость «заряженных» универсала и лифтбека увеличивается до 305 км/ч.

﻿Разработчики вариантов Performance сократили часть шумоизоляции, так что водители и пассажиры теперь смогут лучше слышать работу битурбомотора V8. Такое решение позволило уменьшить вес новых версий RS 6 Avant и RS 7 Sportback на 8 кг. В результате снаряженная масса спортивного «сарая» составляет 2090 кг, а «пятидверки» с покатой крышей – 2065 кг.

В список визуальных отличий вошли несколько новых вариантов в палитре цветов окраса кузова, а также матовые серые элементы внешнего декора (опционально доступны карбоновые вставки). Ещё о принадлежности к версиям Performance расскажут 21-дюймовые алюминиевые колёсные диски, выполненные в виде своеобразной «звезды» с десятью спицами. За доплату доступны 22-дюймовые варианты, позволяющие дополнительно охлаждать тормоза. По сравнению с дисками того же диаметра у стандартных версий RS 6 Avant и RS 7 Sportback, комплект спортивных «катков» примерно на 20 кг легче.

В салоне могут быть не только уже знакомые красные и серые акценты, но и синие декоративные элементы. Речь идёт о контрастной прострочке на отделанном алькантарой рулевом колесе, ковриках и центральной консоли. Также в салоне можно увидеть такого же цвета ремни безопасности и оббитые перфорированной кожей кресла Valcona с синим декором.