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46 минут назад

Новости автомира: Внедорожник Lada Niva Legend получил новый цвет кузова "Булат"

Газета.Ru

Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" начал окрашивать внедорожники Lada Niva Legend в новый цвет "Булат". Об этом сообщает паблик Avtograd News в соцсети "ВКонтакте".

Внедорожник Lada Niva Legend получил новый цвет кузова "Булат"
Фото: LadaLada

"АвтоВАЗ начал окрашивать метализированной эмалью "Булат" автомобили Lada Niva Legend 3D", - говорится в сообщении.

Отмечается, что изначально данный новый цвет предназначался для семейства автомобилей Vesta нового поколения. Позднее его получила Granta, теперь очередь дошла до Niva Legend.

Ранее сообщалось, что "АвтоВАЗ" доработал конструкцию Lada Granta и Niva в сентябре 2022 года. Так, на Lada Niva Travel доработали упорную пластину рабочего цилиндра привода сцепления. На Lada Granta улучшили конструкцию жгута проводов передней левой двери, а на Lada Niva Legend модифицировали отопитель с испарителем и управлением.

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