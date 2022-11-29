Внедорожник Lada Niva Legend получил новый цвет кузова "Булат"

Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" начал окрашивать внедорожники Lada Niva Legend в новый цвет "Булат". Об этом сообщает паблик Avtograd News в соцсети "ВКонтакте".

Отмечается, что изначально данный новый цвет предназначался для семейства автомобилей Vesta нового поколения. Позднее его получила Granta, теперь очередь дошла до Niva Legend.

Ранее сообщалось, что "АвтоВАЗ" доработал конструкцию Lada Granta и Niva в сентябре 2022 года. Так, на Lada Niva Travel доработали упорную пластину рабочего цилиндра привода сцепления. На Lada Granta улучшили конструкцию жгута проводов передней левой двери, а на Lada Niva Legend модифицировали отопитель с испарителем и управлением.