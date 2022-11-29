Внедорожник Lada Niva Legend получил новый цвет кузова "Булат"

Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" начал окрашивать внедорожники Lada Niva Legend в новый цвет "Булат". Об этом сообщает паблик Avtograd News в соцсети "ВКонтакте".
"АвтоВАЗ начал окрашивать метализированной эмалью "Булат" автомобили Lada Niva Legend 3D", - говорится в сообщении.
Отмечается, что изначально данный новый цвет предназначался для семейства автомобилей Vesta нового поколения. Позднее его получила Granta, теперь очередь дошла до Niva Legend.
Ранее сообщалось, что "АвтоВАЗ" доработал конструкцию Lada Granta и Niva в сентябре 2022 года. Так, на Lada Niva Travel доработали упорную пластину рабочего цилиндра привода сцепления. На Lada Granta улучшили конструкцию жгута проводов передней левой двери, а на Lada Niva Legend модифицировали отопитель с испарителем и управлением.