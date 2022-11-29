Chery готовит необычную версию Tiggo 8

В распоряжении китайских СМИ оказались шпионские фотографии Chery Tiggo 8, дизайн которого выглядит необычно: он сочетает в себе все знакомые версии «восьмерки», включая флагманский Tiggo 8 Pro. Пока новинка известна под внутризаводским кодом T18P, и, по неофициальным данным, за этим обозначением скрывается полноприводная модификация Tiggo 8, причем экспортная – на это намекает отсутствие иероглифов на пятой двери.

Фото: Chery Chery

Передняя часть кроссовера точно такая же, как у Tiggo 8 Pro, самой новой разновидности модели на рынке КНР. При этом хромированные молдинги и оформление кормы как будто позаимствовали у обычных Tiggo 8/8 Plus, а четыре выхлопных патрубка перекочевали с Tiggo 8 Pro Max.

Судя по шильдику 290Т на багажной двери, под капотом у тестового кроссовера 1,6-литровый турбомотор, крутящий момент которого – 290 Нм. Справа под надписью Chery есть обозначение AWD, указывающее на полный привод, а также имеется логотип Tiggo 8.

Chery Tiggo 8

Chery Tiggo 8

На фотографиях видно, что салон этой версии Tiggo 8 рассчитан на семь человек и оформлен точно также, как у Tiggo 8 Pro Max за исключением бардачка. Еще на одном снимке можно заметить, что подрамник отмечен буквами T1A, то есть ходовая часть автомобиля относится к модели Tiggo 8 Plus (он же Tiggo 8 Pro в России).

Chery Tiggo 8