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46 минут назад

Новости автомира: Chery готовит полноприводный Tiggo 8 с новым дизайном

Motor.ru

В распоряжении китайских СМИ оказались шпионские фотографии Chery Tiggo 8, дизайн которого выглядит необычно: он сочетает в себе все знакомые версии «восьмерки», включая флагманский Tiggo 8 Pro. Пока новинка известна под внутризаводским кодом T18P, и, по неофициальным данным, за этим обозначением скрывается полноприводная модификация Tiggo 8, причем экспортная – на это намекает отсутствие иероглифов на пятой двери.

Chery готовит необычную версию Tiggo 8
Фото: Chery Chery

Передняя часть кроссовера точно такая же, как у Tiggo 8 Pro, самой новой разновидности модели на рынке КНР. При этом хромированные молдинги и оформление кормы как будто позаимствовали у обычных Tiggo 8/8 Plus, а четыре выхлопных патрубка перекочевали с Tiggo 8 Pro Max.

Судя по шильдику 290Т на багажной двери, под капотом у тестового кроссовера 1,6-литровый турбомотор, крутящий момент которого – 290 Нм. Справа под надписью Chery есть обозначение AWD, указывающее на полный привод, а также имеется логотип Tiggo 8.

Chery Tiggo 8
Chery Tiggo 8

На фотографиях видно, что салон этой версии Tiggo 8 рассчитан на семь человек и оформлен точно также, как у Tiggo 8 Pro Max за исключением бардачка. Еще на одном снимке можно заметить, что подрамник отмечен буквами T1A, то есть ходовая часть автомобиля относится к модели Tiggo 8 Plus (он же Tiggo 8 Pro в России).

Chery Tiggo 8

Портал «Китайские автомобили» пришел к выводу, что в объективы шпионских камер попала экспортная полноприводная версия «восьмерки», дизайн которой обновили в соответствие со «старшими» кроссоверами семейства. Доберется ли она до России, пока неизвестно.

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