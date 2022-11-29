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31 минуту назад

Новости автомира: Evolute уберет из российской гаммы одну модель

Российская Газета

Как выяснила "Российская газета", производитель электрокаров "Моторинвест", выпускающий по брендом Evolute локализованные китайские электромобили, сократит модельный ряд с четырех до трех моделей. В отставку будет временно отправлен минивэн Evolute i-Van.

Российская линейка Evolute лишится одной модели
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

На текущий момент Evolute активно продвигает седан i-Pro и кроссовер i-Joy. Еще одна показанная модель - кросс-купе i-Jet - должна появиться в продаже в самое ближайшее время. А вот четвертая ранее анонсированная модель - минивэн i-Van - в продажу в ближайшее время не попадет.

Задержка связана с производственными нюансами. На официальном сайте Evolute вместо модели i-Van теперь числится некий SUV C+, однако по поисковым ссылкам информацию о минивэне, в том числе цену, еще можно посмотреть. Так или иначе, дилерам Evolute рекомендовано временно снять модель i-Van с анонсов и рекламного продвижения.

Есть основания полагать, что дело возможно в технических характеристиках. В отличие от легковых моделей Evolute, оснащенных электромотором на 150-163 л.с., устаревший двухтонный микроавтобус i-Van имеет под капотом лишь 122 "лошадки". С такой мощностью электровэн разгоняется до "сотни" за 18 секунд, а 105 км\ч является скоростным пределом электрокара. При этом тяговая батарея на коммерческую машину устанавливается почти такая же, как и на легковой седан i-Pro - 59 кВт\ч, что совершенно точно не лучшим образом скажется на запасе хода, особенно при загрузке.

Evolute i-Van представляет собой клон китайской модели Dongfeng LingZhi EV, конструкция которого уходит корнями в рамные и рессорные микроавтобусы Mitsubishi 90-х годов прошлого века.

Автоновости,Mitsubishi,
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