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2 часа назад

Новости автомира: ввозить автомобили из Казахстана в Россию стало сложнее

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Полулегальные схемы импорта автомобилей в Россию из Казахстана перестают работать: российские таможенники ужесточили требования к документам на ввозимые автомобили.

Ввозить автомобили из Казахстана в Россию стало сложнее
Фото: ©Shutterstock/Fotodom©Shutterstock/Fotodom

Некоторые "лазейки" и приемы, популярные у поставщиков и используемые для снижения расходов на оформление таможенных документов больше не работают: в российских ГИБДД при оформлении начали требовать таможенные декларации, подтверждающие реальную стоимость автомобиля, сообщает Autonews.

По данным издания, наиболее распространенными способами обмана, кроме намеренного занижения стоимости автомобиля, стали схемы переоформления автомобилей с юридических на физических лиц ради снижения тарифов утилизационного сбора и подтасовка экологических классов автомобилей. Последнее особенно актуально для некоторых популярных в России моделей, закупленных в Арабских Эмиратах и транспортируемых в Россию через Казахстан: в ОАЭ гораздо более лояльное законодательство в отношении норм выхлопа.

Если сотрудники таможни зафиксируют неправильно оформленные документы, покупателя автомобиля могут заставить оплатить недостающие сборы, например, доплатить НДС в случае, если автомобиль был переоформлен с юридического на физическое лицо. Сотрудники таможенных пунктов запрашивают данные у Росаккредитации и Росстандарта и проверяют все подозрительные сертификаты и декларации.

Избежать трудностей при оформлении ввоза из Казахстана в РФ помогут документы, доказывающие, что автомобиль был ввезен и выпущен в Казахстане с полной уплатой пошлин.

Ранее Profile.ru писал, что казахстанские автомобильные дилеры жалуются на нехватку новых легковых автомобилей и даже автовозов: все зафрахтованы перевозками в Россию. Это связано с тем, что разница в стоимости одного и того же автомобиля в двух странах иногда может превысить 1 млн руб.

Автоновости,Росаккредитация,Росстандарт,ГИБДД,
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