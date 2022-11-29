Ввозить автомобили из Казахстана в Россию стало сложнее

Полулегальные схемы импорта автомобилей в Россию из Казахстана перестают работать: российские таможенники ужесточили требования к документам на ввозимые автомобили.

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Некоторые "лазейки" и приемы, популярные у поставщиков и используемые для снижения расходов на оформление таможенных документов больше не работают: в российских ГИБДД при оформлении начали требовать таможенные декларации, подтверждающие реальную стоимость автомобиля, сообщает Autonews.

По данным издания, наиболее распространенными способами обмана, кроме намеренного занижения стоимости автомобиля, стали схемы переоформления автомобилей с юридических на физических лиц ради снижения тарифов утилизационного сбора и подтасовка экологических классов автомобилей. Последнее особенно актуально для некоторых популярных в России моделей, закупленных в Арабских Эмиратах и транспортируемых в Россию через Казахстан: в ОАЭ гораздо более лояльное законодательство в отношении норм выхлопа.

Если сотрудники таможни зафиксируют неправильно оформленные документы, покупателя автомобиля могут заставить оплатить недостающие сборы, например, доплатить НДС в случае, если автомобиль был переоформлен с юридического на физическое лицо. Сотрудники таможенных пунктов запрашивают данные у Росаккредитации и Росстандарта и проверяют все подозрительные сертификаты и декларации.

Избежать трудностей при оформлении ввоза из Казахстана в РФ помогут документы, доказывающие, что автомобиль был ввезен и выпущен в Казахстане с полной уплатой пошлин.