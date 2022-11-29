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1 час назад

Новости автомира: почти 10 000 некомплектных автомобилей Lada Granta заполнили территорию АвтоВАЗа

Южный автомобильиещё 2

Инсайдерский паблик Avtograd News сообщил, что на территории завода АвтоВАЗ в Тольятти скопились тысячи некомплектных автомобилей Lada. Для их хранения используются любые свободные площади на территории предприятия, включая газоны. Сейчас из-за нарушения логистических цепочек заводу не хватает комплектующих для сборки. Автомобили планируют дооснастить, когда в наличии появятся все необходимые запчасти.

Некомплектные Lada Granta заполнили территорию АвтоВАЗа
Фото: Южный автомобильЮжный автомобиль
Южный автомобиль

По данным паблика, сейчас на территории завода АвтоВАЗ в Тольятти скопилось порядка 9 тысяч некомплектных автомобилей Lada Granta. На машинах отсутствует электроусилитель рулевого управления. При этом несмотря на отсутствие комплектующих АвтоВАЗ продолжает выпускать некомплектные автомобили.

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