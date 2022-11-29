Некомплектные Lada Granta заполнили территорию АвтоВАЗа

Инсайдерский паблик Avtograd News сообщил, что на территории завода АвтоВАЗ в Тольятти скопились тысячи некомплектных автомобилей Lada. Для их хранения используются любые свободные площади на территории предприятия, включая газоны. Сейчас из-за нарушения логистических цепочек заводу не хватает комплектующих для сборки. Автомобили планируют дооснастить, когда в наличии появятся все необходимые запчасти.