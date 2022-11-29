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1 час назад

Новости автомира: 240 км/ч на «Копейке». Британец оснастил ВАЗ-2101 двигателем Ford Cosworth

Carakoom

Джонни с YouTube-канала The Late Brake Show показал доработанный ВАЗ-2101, привлекающий внимание не столько из-за его особенностей, а из-за того, насколько круто он выглядит.

С ветерком: как выжать 240 км/ч на «Копейке»
Фото: CarakoomCarakoom

Подробнее: Дэйв купил советский седан через британский форум Lada по дешевке всего за 500 фунтов (~36 800 рублей).

Carakoom

Это была британская версия 1981 года с правым рулем в запущенном состоянии. Требовались новые уплотнители, задние арки, передние крылья и много работы по днищу.

Двигатель: Тогда автомобиль был оснащён стандартным двигателем объемом 1197 куб. см мощностью 60 л.с. и 87 Нм крутящего момента. Если нажать педаль газа в пол, то он развивал до 140 км/ч и разгонялся от места до 100 км/ч за 19 секунд.

Carakoom

Поскольку Дэйв является частью компании RetroFord, дорабатывающей классические автомобили Ford, он решил поместить под капот двигатель Ford Cosworth.

В итоге ВАЗ-2101 Дэйва получил 2,3-литровый двигатель Cosworth Duratec с блоком управления Emerald K6, который выдаёт 235 л.с.

Динамика: По словам Дейва, Lada Cosworth Duratec Street Sleeper (так он называет свой автомобиль) развивает максимальную скорость 240 км/ч и может разгоняться до 100 км/ч за 4,5 секунды. На преодоление четверти мили уходи всего 12,9 секунды.

Трансмиссия: Крутящий момент передаётся на задние колёса через 6-ступенчатую коробку передач от Mazda MX5 третьего поколения.

Подвеска: Автомобиль получил изготовленные на заказ передние стойки Capri Blistein с коиловерами. Сзади тоже установлены коиловеры производства компании Gaz.

Стоимость: Дейву потребовалось 8 месяцев и более 24 000 фунтов стерлингов (~1,8 млн рублей), чтобы завершить этот проект.

Автоновости,Mazda,Lada,
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