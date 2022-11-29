Во Владивостоке автомобиль после ДТП повис на дереве

Во Владивостоке на улице Маньчжурская произошло ДТП, после которого один из автомобилей повис на дереве, сообщает vl.ru

Фото: vl.ru vl.ru

Из-за гололедицы на склоне автомобили скатились по льду и врезались друг в друга. При этом одна из машин сорвалась с обрыва и застряла на дереве, а другая повисла днищем на бетонном отбойнике на краю проезжей части.

Власти Владивостока порекомендовали водителям не выезжать на дороги из-за образовавшегося на проезжей части «ледяного панциря» и готовятся к новому перепаду температур, уточняет издание «Подъем».