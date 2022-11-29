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1 час назад

Во Владивостоке автомобиль повис на дереве, скатившись по льду

Газета.Ru

Во Владивостоке на улице Маньчжурская произошло ДТП, после которого один из автомобилей повис на дереве, сообщает vl.ru

Во Владивостоке автомобиль после ДТП повис на дереве
Фото: vl.ruvl.ru

Из-за гололедицы на склоне автомобили скатились по льду и врезались друг в друга. При этом одна из машин сорвалась с обрыва и застряла на дереве, а другая повисла днищем на бетонном отбойнике на краю проезжей части.

Власти Владивостока порекомендовали водителям не выезжать на дороги из-за образовавшегося на проезжей части «ледяного панциря» и готовятся к новому перепаду температур, уточняет издание «Подъем».

Ранее стало известно, что в Красноярске автомобиль, за рулем которого умер водитель, врезался в столб.

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