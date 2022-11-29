В России начались продажи конкурента G-Class и Wrangler из Китая

Неофициальные дилеры продают на российском рынке рамные внедорожники BAIC BJ40S 2022 года выпуска в пятидверном кузове.

Фото: www.autohome.com.cn. www.autohome.com.cn.

Объявления о продаже автомобилей появились на российских сайтах классифайдов. Клиентам из РФ преимущественно предлагают BAIC BJ40S в пятидверном кузове. В таком случае длина машины составляет 4645 мм. Одна из особенностей такой модификации - изменённая схема крепления пружин и рычагов задней подвески, спереди вместо торсионов установлены пружины.

Традиционно в описании технических характеристик в объявлениях подобного рода присутствуют неточности. Например, указанная мощность составляет 218 л.с., но в Китае таких машин не существует: BJ40S представлен со 150-сильным турбодизелем 2.0 литра, бензиновыми турбомоторами 2.0 и 2.3 литра мощностью 204 и 250 л.с. Коробки передач - МКП с пятью или шестью передачами, "автомат" Aisin. Привод - жёстко подключаемый типа part-time с демультипликатором.

BAIC BJ40S предлагают привезти под заказ по цене от 2,9 млн рублей (итоговая стоимость рассчитывается непосредственно на момент покупки в зависимости от курса валют).

www.autohome.com.cn.

Отметим, что в Китае BAIC BJ40S представлен в различных спецверсиях, имеющих оригинальный декор и набор аксессуаров. Цены на родине начинаются от 159 800 юаней (1,35 млн рублей), купить BJ40S в исполнении Ring Tower Champion (на фото) можно начиная от 209 900 юаней (1,77 млн рублей).

www.autohome.com.cn.