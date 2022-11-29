Привезенные из ОАЭ Suzuki Baleno продают за 2,1 млн рублей

В России дилеры начали продавать привезенные из Объединенных Арабских Эмиратов хэтчбеки Suzuki Baleno . Об этом сообщила «Российская газета». За автомобиль 2022 года без пробега просят 2 100 000 рублей.

Машина оснащается двигателем рабочим объемом 1,5 литра мощностью 105 лошадиных сил и классической автоматической коробкой передач. Автомобили у дилеров представлены в максимальной комплектации. В оснащение входят проекция на лобовое стекло, бесключевой доступ, камеры кругового обзоры, линзованная LED-оптика. В России ранее хэтчбек Suzuki Baleno никогда официально не продавался.