ГИБДД не может закупить патрульные автомобили из-за санкций

Министерство внутренних дел не смогло найти поставщика 2,8 тысячи патрульных машин для обновления автопарка ГИБДД, выяснил «Коммерсантъ». И хотя в ведомстве заверяют, что Госавтоинспекция обеспечена «широким перечнем современных транспортных средств», эксперты скептически относятся к перспективе закупки такой большой партии автомобилей локального производства в нынешних условиях рынка, по которому ударили западные санкции.

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В предыдущие годы МВД закупало патрульные автомобили у дилеров – это были Skoda Octavia, УАЗ «Патриот», Hyundai Solaris и Lada Vesta. Последний контракт по поставку 200 Солярисов был заключен в апреле 2021 года с компанией Major. В 2022 году планировалось приобрести для ГИБДД 2,8 тысячи машин на 4,5 миллиарда рублей, однако МВД даже не объявило тендеры. Выданные деньги решено было распределить на «другие цели», какие именно, не уточняется.

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«Возникшие в условиях внешнего санкционного давления риски, а также отказ поставщиков от поставок и участия в конкурентных процедурах, сделали невозможной покупку патрульных автомобилей для Госавтоинспекции», – цитирует «Коммерсантъ» отчет дирекции проекта «Безопасность дорожного движения». При этом в самом МВД заявляют, что в распоряжении ГИБДД «широкий перечень современных автомобилей» для «оперативного реагирования на поставленные задачи».

Опрошенные газетой эксперты отмечают, что в связи с уходом автомобильных марок из России и приостановки работы ряда автозаводов выбор машин существенно сократился. Дело в том, что, согласно законодательства о госзакупках и постановления правительства №616, для целей безопасности и обороны нельзя закупать автомобили из других стран – они должны быть локального производства.

В теории, могла бы подойти Lada Vesta, однако эта модель в настоящее время не производится – сборка дореформенных машин завершилась, а обновленная Веста с приставкой NG встанет на конвейер только весной 2023 года. Из подходящих для ГИБДД автомобилей АвтоВАЗ сейчас выпускает только Lada Granta.