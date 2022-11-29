МВД не смогло закупить для ГИБДД патрульные автомобили

МВД не смогло закупить 2,8 тысяч новых патрульных машин ГИБДД, поскольку ведомство не нашло поставщика автомобилей. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет дирекции проекта «Безопасного дорожного движения».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Отмечается, что в этом году МВД даже не стало объявлять тендер на покупку новых автомобилей, решив направить выделенные для этой задачи 4,5 млрд рублей на иные цели. Как объяснили в ведомстве, сейчас в ГИБДД достаточно современных машин, которые позволяют своевременно выполнять все поставленные задачи.

Отметим, что полиция закупала машины в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги» с 2019 года. В течение нескольких лет дилеры поставляли для МВД новые Skoda Octavia и УАЗ «Патриот». В прошлом году ведомство закупило Hyundai Solaris и Lada Vesta.

По мнению экспертов, на текущий момент на российском рынке просто нет достаточной партии машин. Производство Lada Vesta заморожено до весны 2023 года, а от Haval в ведомстве отказались, поскольку в линейке китайского производителя имеются лишь кроссоверы. Кроме того, их стоимость гораздо выше, чем у отечественных седанов.