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23 минуты назад

Суд России пояснил, когда нельзя отбирать права у водителей

Никита Бородкин

Конституционный суд (КС) РФ опубликовал постановление о проверке статьи 12.8 КоАП, которая предусматривает наказание водителей за управление автомобилем в состоянии опьянения. Как сообщает Auto.ru, согласно документу, наличие в организме следов приема лекарств, которые не входят в перечень психотропных или наркотических, не может быть основанием для лишения водительских прав.

Суд России пояснил, когда нельзя отбирать права у водителей
Фото: Pxhere.comPxhere.com

КС исследовал особенности применения административной статьи после запроса Салехардского городского суда. Он рассматривал дело местного водителя Василия Шевелева, у которого при медосвидетельствовании обнаружили в организме габапентин. Препарат используется при лечении эпилепсии и не относится к наркотическим или психотропным. Суд лишил мужчину прав и оштрафовал его на 30 тысяч рублей.

В апелляции подчеркивалось, что примечание к ст. 12.8 КоАП РФ позволяет наказывать за употребление алкоголя, наркотиков и психотропных веществ, но не за лекарственные препараты. КС признал законодательный пробел, на который ранее уже указывали в ГИБДД.

Теперь, с момента постановления суда нельзя использовать ст. 12.27 («Отказ от медосвидетельствования») и 12.28 («Пьяное вождение») к водителям, в крови или моче которых найдены остатки веществ, которые не входят в перечень наркотических и психотропных. Кроме того, Госдуму обязали в кратчайшие сроки устранить обнаруженный пробел в законодательстве.

Автоновости,ГИБДД,Госдума,
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