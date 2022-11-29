Электрокар Toyota bZ4X провалил испытания на запас хода без подзарядки

Запуск электрического Toyota bZ4X не задался: спустя всего два месяца после старта продаж выяснилось, что у электромобиля на ходу могут отвалиться колеса, из-за чего компании пришлось проводить масштабный отзыв. Теперь оказалось, что запас хода bZ4X на одной зарядке батареи гораздо меньше, чем заявляет автопроизводитель. Подтверждением этому служат результаты испытания, которые провело датское издание FDM – электрокар не проехал даже половины из обещанных 461 километра.

Фото: Toyota Toyota

В тестах на дальность хода участвовали две версии Toyota bZ4X. Первая, с одномоторной установкой, по паспорту должна проезжать 504 километра, а вторая, с двумя электромоторами, – 461 километр. Эксперты испытали электрокары в условиях равномерного движения на скорости 110 километров в час с включенным отопителем салона и при температуре +4 градуса по Цельсию за бортом. В таком режиме один из bZ4X проехал 246 километров вместо заявленных 504, а второй – 215 километров вместо 461. Эти результаты журналисты назвали «разочаровывающими» и обратились за комментарием в местное представительство Toyota.

В компании пообещали разобраться в ситуации – экспертизой займется как европейское представительство в Брюсселе, так и головной офис в Токио. Пока Toyota не обнародовала свое заключение.