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1 час назад

Водителям объяснили, когда не нужно торопиться с продажей машины

Deita.ru

В нынешних экономических условиях владельцам многих автомобилей будет гораздо дешевле отремонтировать свою машину, устранив в ней все критические неисправности, чем продавать и покупать вместе неё новую.

Когда не нужно торопиться с продажей машины
Фото: ТАССТАСС

Об этом заявили эксперты, опрошенные ИА Nation News, сообщает ИА DEITA.RU.

По мнению специалистов, продавать авто быстро и без долгих раздумий нужно только тогда, когда речь идёт о крупных поломках, устранение которых потребует от владельца не только больших финансовых затрат, но и личного времени.

Так, например, почти всегда с машиной следует стремительно расставаться после попадания на ней в крупную аварию. Чаще всего, продать такое авто выходит выгоднее, если оценивать этот шаг на длительном отрезке времени.

Кроме этого, как подсказали эксперты, обновлять свою машину разумно в том случае, если у вас резко вырос ежемесячный доход. Тогда приобретение нового транспортного средства можно рассматривать в качестве инвестиции.

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