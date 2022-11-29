Когда не нужно торопиться с продажей машины

В нынешних экономических условиях владельцам многих автомобилей будет гораздо дешевле отремонтировать свою машину, устранив в ней все критические неисправности, чем продавать и покупать вместе неё новую.

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Об этом заявили эксперты, опрошенные ИА Nation News, сообщает ИА DEITA.RU.

По мнению специалистов, продавать авто быстро и без долгих раздумий нужно только тогда, когда речь идёт о крупных поломках, устранение которых потребует от владельца не только больших финансовых затрат, но и личного времени.

Так, например, почти всегда с машиной следует стремительно расставаться после попадания на ней в крупную аварию. Чаще всего, продать такое авто выходит выгоднее, если оценивать этот шаг на длительном отрезке времени.