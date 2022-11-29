Когда не нужно торопиться с продажей машины

В нынешних экономических условиях владельцам многих автомобилей будет гораздо дешевле отремонтировать свою машину, устранив в ней все критические неисправности, чем продавать и покупать вместе неё новую.
Об этом заявили эксперты, опрошенные ИА Nation News, сообщает ИА DEITA.RU.
По мнению специалистов, продавать авто быстро и без долгих раздумий нужно только тогда, когда речь идёт о крупных поломках, устранение которых потребует от владельца не только больших финансовых затрат, но и личного времени.
Так, например, почти всегда с машиной следует стремительно расставаться после попадания на ней в крупную аварию. Чаще всего, продать такое авто выходит выгоднее, если оценивать этот шаг на длительном отрезке времени.
Кроме этого, как подсказали эксперты, обновлять свою машину разумно в том случае, если у вас резко вырос ежемесячный доход. Тогда приобретение нового транспортного средства можно рассматривать в качестве инвестиции.