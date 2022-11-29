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1 час назад

В ГД внесли законопроект о штрафах для водителей за нарушение тишины

Алиса Селезнёва

В Госдуму внесли проект закона о штрафах для шумных водителей за нарушение тишины в ночное время. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.

Внесен законопроект о штрафах для водителей за нарушение тишины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее на заседании Мосгордумы было принято постановление о поправках в проект федерального закона, устанавливающего административную ответственность в виде штрафа для водителей, которые нарушают тишину в ночное время.

«Это и шумные неисправные или специально модифицированные системы выпуска отработанных газов двигателей, и слишком громкая музыка. Недобросовестных водителей предлагается «ловить» с помощью «шумомеров» - специальных камер, работающих в автоматическом режиме и оснащенных средствами измерения уровня шума», - написал Шапошников.

Законопроектом предполагает наделить субъекты Российской Федерации правом устанавливать административную ответственность за нарушение покоя граждан и тишины с использованием автомобилей или мототранспортных средств.

«Покой россиян, особенно в ночное время, когда необходимо восстановить силы - превыше всего. И от эффективного пресечения нарушения тишины в ночные часы зависит наш с вами, друзья, комфорт», - добавил он.

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