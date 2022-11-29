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1 час назад

Новости автомира: прошла презентация нового Ford Ranger Platinum 2023 года

Моя Москва.онлайн

Компания Ford презентовала новую версию пикапа Ford Ranger под названием Platinum. Стоит отметить, что эмблема Рlatinum используется в элитных внедорожниках на американском рынке. Об этом сообщает «Центральная Служба Новостей».

Прошла презентация Ford Ranger Platinum 2023 года
Фото: FordFord

Известно, что новая модель будет выделяться от другой линейки своим уникальным дизайном. Ford придал ему отделку «шелковый хром» снаружи, а также уникальный дизайн решетки радиатора в аналогичном исполнении.

В стандартную комплектацию будут входить легкосплавные диски. Сиденья можно будет регулировать по 10 направлениям, а покрыты они будут кожей.

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