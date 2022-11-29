В России появились автомобили Alfa Romeo 2022 года

Автомобильные дилеры начали реализовывать в России автомобили итальянского бренда Alfa Romeo 2022 года выпуска, выяснила «Газета.Ru». Соответствующие объявления о продаже машин появились в классифайдах.

Фото: media.stellantis.com media.stellantis.com

В частности, дилер из Нижнего Новгорода предлагает приобрести кроссовер Stelvio с символическим пробегом 10 км за 6 млн 850 тыс рублей. Автомобиль оснащен дизелем мощностью 210 л.с. с автоматической трансмиссией и полным приводом.

Продавец из Краснодара предлагает купить новый Alfa Romeo Stelvio с 280-сильным двигателем за 5,1 млн рублей. В качестве одного из преимуществ он указал наличие интерфейса на русском языке.

У дилера из Нижнего Новгорода доступны и седаны Alfa Romeo Giulia. За стандартную версию с 200-сильным бензиновым мотором продавец просит более 4,6 млн рублей, а «заряженная» модификация Quadrifoglio с двигателем мощностью 510 л.с. предлагается за 8,5 млн рублей.

Итальянская марка Alfa Romeo, принадлежащая концерну Stellantis, несколько раз выходила на российский рынок. Официальные продажи Alfa Romeo в России были свернуты в 2017 году.