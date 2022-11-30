В Россию вернулась Chevrolet Nexia

Подмосковный дилерский центр Chevrolet выставил на продажу сразу два седана Nexia образца 2021 и 2022 годов. Оба автомобиля оборудованы 1,6-литровым бензиновым «атмосферником» мощностью 106 лошадиных сил. Отличие заключаются лишь в коробках передач, диаметре колесных дисков и наличии некоторых опций. За прошлогоднюю версию модели продавец запросил 1 200 000 рублей. Актуальное поколение седана дилер оценил в 1 375 000 рублей.

Chevrolet Nexia 2021 года доступен в базовой комплектации LS, которая включает в себя фронтальные подушки безопасности, противотуманные фары, бортовой компьютер, а также штатную аудиосистему, электроусилитель руля и 14-дюймовые колесные диски. Список опций актуального поколения седана в версии LTZ дополнен кондиционером, электростеклоподъемниками, мультирулем, а также электроприводом боковых зеркал и 15-дюймовыми колесами.

Оба автомобиля оборудованы 1,6-литровым бензиновым «атмосферником» мощностью 106 лошадиных сил. Прошлогоднее поколение модели укомплектовано механической трансмиссией, в то время как у седана 2022 года агрегат работает в паре с «автоматом». Приобрести Chevrolet Nexia можно за 1 200 000 рублей и 1 375 000 рублей соответственно.

Ранее Chevrolet Nexia, выпускавшаяся в Узбекистане, официально продавалась в России. Но летом модель вместе со Spark и Cobalt ушла с рынка. Теперь ее ввозят по параллельному импорту, как и новый Spark, Malibu, а также кроссоверы Groove и Tracker.