В дорожные покрытия начнут добавлять переработанные шины

Российские автодороги станут тише, потому что в них начнут добавлять резиновую крошку, сделанную из переработанных автомобильных шин. Шум может снизиться в два раза, сообщили телеканалу «360» в РЭО.

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Как пояснил генеральный директор РЭО Денис Буцаев, за границей есть программы Quiet pavement, что означает «тихое покрытие».

«Предполагается, что в создании дорог используют резиновую крошку, произведенную с применением вторсырья — отработанных покрышек. По результатам замеров, применение такой крошки позволяет снизить шум на 4 6 децибел», - Денис Буцаев Генеральный директор РЭО

То есть для слуха человека это будет означать снижение шума почти в два раза. Также снижаются расходы на установку противошумных экранов вдоль автомобильных трасс, снижается и себестоимость асфальтобетонных смесей до 25%.