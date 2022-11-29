В дорожные покрытия начнут добавлять переработанные шины

Российские автодороги станут тише, потому что в них начнут добавлять резиновую крошку, сделанную из переработанных автомобильных шин. Шум может снизиться в два раза, сообщили телеканалу «360» в РЭО.
Как пояснил генеральный директор РЭО Денис Буцаев, за границей есть программы Quiet pavement, что означает «тихое покрытие».
«Предполагается, что в создании дорог используют резиновую крошку, произведенную с применением вторсырья — отработанных покрышек. По результатам замеров, применение такой крошки позволяет снизить шум на 4 6 децибел», - Денис Буцаев Генеральный директор РЭО
То есть для слуха человека это будет означать снижение шума почти в два раза. Также снижаются расходы на установку противошумных экранов вдоль автомобильных трасс, снижается и себестоимость асфальтобетонных смесей до 25%.
В России резиновую крошку уже используют в дорожном строительстве. Этот показатель планируется увеличить до 40% к 2030 году.