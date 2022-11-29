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1 час назад

Новости автомира: в дорожные покрытия начнут добавлять переработанные автомобильные шины

Daily Moscowиещё 1

Российские автодороги станут тише, потому что в них начнут добавлять резиновую крошку, сделанную из переработанных автомобильных шин. Шум может снизиться в два раза, сообщили телеканалу «360» в РЭО.

В дорожные покрытия начнут добавлять переработанные шины
Фото: Daily MoscowDaily Moscow

Как пояснил генеральный директор РЭО Денис Буцаев, за границей есть программы Quiet pavement, что означает «тихое покрытие».

«Предполагается, что в создании дорог используют резиновую крошку, произведенную с применением вторсырья — отработанных покрышек. По результатам замеров, применение такой крошки позволяет снизить шум на 4 6 децибел», - Денис Буцаев Генеральный директор РЭО

То есть для слуха человека это будет означать снижение шума почти в два раза. Также снижаются расходы на установку противошумных экранов вдоль автомобильных трасс, снижается и себестоимость асфальтобетонных смесей до 25%.

В России резиновую крошку уже используют в дорожном строительстве. Этот показатель планируется увеличить до 40% к 2030 году.

Автоновости,Денис Буцаев,
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