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1 час назад

Новости автомира: В России стартовали продажи кроссоверов китайского бренда BYD

Никита Бородкин

Автодилер «Авилон» привез в РФ партию китайских кроссоверов BYD. Как сообщает «РГ», сейчас производитель представлен в стране двумя моделями — Song Plus и Tang.

Цена на Song Plus начинается от 4,95 млн рублей. Он доступен в двух версиях — гибридной с 1,5-литровым двигателем (197 л.с.) и электрической (184 л.с.).

Гибридный кроссовер разгоняется до 100 км/ч за 7,9 секунд и может проехать до 110 км на батарее. Расход топлива — 4,5 литра на 100 км, общий запас хода — более 1000 км. Вариант с электродвигателем разгоняется до 100 км/ч за 8,5 секунд, максимальная скорость — 160 км/ч. Реальный запас хода на полной батарее составляет 350-450 км, а зарядка с помощью «быстрых станций» позволяет полностью восполнить затраченную электроэнергию за 74 минуты.

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BYD Tang, цена на который начинается от 7,45 млн рублей, оснащен двумя электромоторами суммарной мощностью в 245 л.с. Запас хода на одном заряде составляет 505 км, а разгон до 100 км/ч занимает всего 4,6 секунд. Отличительная особенность модели — центральный поворотный дисплей на 12,8 дюйма.

Как отметил директор «Авилона» Ренат Тюктеев, все три версии являются флагманскими для Китая, а отделка салона соответствует премиальному европейскому качеству. Саму партию он назвал «пробой пера» — автодилер хочет оценить интерес россиян к продвинутым автомобилям чтобы решить, нужно ли поставлять в страну большее количество машин китайского бренда. При этом в успехе продаж BYD он не сомневаются.

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