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1 час назад

Новости автомира: компания Tesla начала набор специалистов на производство Cybertruck в Техасе

Моя Москва.онлайн

В Интернете появилось огромное количество вакансий от компании Tesla, которая начала набор сотрудников для создания Cybertruck. Стало известно, что в следующем году начнётся производство новой модели. Об этом сообщает «Центральная Служба Новостей».

Tesla начала набор специалистов на производство Cybertruck в Техасе
Фото: © Tesla© Tesla

Стоит отметить, что Cybertruck до сих пор находится в разработке и отстаёт от намеченного плана уже на два года. Видимо, автолюбители будут ждать ещё год прежде чем электрокар поступит в продажу.

Тем не менее Tesla пообещала своим акционерам, что производство Cybertruck начнется в середине 2023 года.

Автоновости,Tesla,
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