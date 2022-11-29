Tesla начала набор специалистов на производство Cybertruck в Техасе

В Интернете появилось огромное количество вакансий от компании Tesla, которая начала набор сотрудников для создания Cybertruck. Стало известно, что в следующем году начнётся производство новой модели. Об этом сообщает «Центральная Служба Новостей».
Стоит отметить, что Cybertruck до сих пор находится в разработке и отстаёт от намеченного плана уже на два года. Видимо, автолюбители будут ждать ещё год прежде чем электрокар поступит в продажу.
Тем не менее Tesla пообещала своим акционерам, что производство Cybertruck начнется в середине 2023 года.