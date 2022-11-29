Очередь на Ferrari Purosangue растянулась на два года

Ferrari вошла в сегмент кроссоверов с Purosangue («Чистокровный» с итальянского) в середине сентября. Пятидверная модель из Маранелло с V12 стала самым быстрым вседорожником мира и хитом на рынке. Уже через пару дней после старта приема заказов маркетинговый менеджер Энрико Гальера заявил, что продажи могут быть приостановлены из-за наплыва покупателей. Это и случилось: за автомобилем, который еще не встал на конвейер и даже не обзавелся ценником, выстроилась очередь на два года вперед.

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Еще весной в Ferrari заявили, что Purosangue, в отличие от конкурентов, будет выпускаться ограниченным тиражом для поддержания имиджа эксклюзива. Конкретных чисел руководство не называло, но упомянуло, что на кроссовер будет приходиться не более 20 процентов от общего объема продаж. В результате всего за два с половиной месяца с момента старта продаж Ferrari удалось набрать заказов на два года вперед.

«Не секрет, что мы перестали принимать заказы. Мы вызвали огромный интерес, даже не поставив ни одного экземпляра. Поэтому мы приняли решение, которое, как нам кажется, соответствует позиционированию Ferrari и модели», — сказал Гальера.

Это разительно отличается от подхода Lamborghini к кроссоверу Urus, который стал локомотивом продаж марки. Кроме этого, Purosangue заметно дороже конкурентов: по данным Autocar, его стоимость в Великобритании составит 313 тысяч фунтов стерлингов или 22,5 миллиона рублей — почти вдвое больше британской цены того же Urus.