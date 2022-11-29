Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+10° в 
USD 61.07EUR 63.39
Войти в почту
2 часа назад

Новости автомира: «АвтоВАЗу» разрешили купить российский банк альянса Renault-Nissan

Говорит Москва

Речь идёт о 100% акций финансовой компании.

«АвтоВАЗу» разрешили купить российский банк альянса Renault-Nissan
Фото: Павел Ворожцов/ТАССПавел Ворожцов/ТАСС

«Концерн совместно с акционерами и профильным министерством обсуждают детали соглашения», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе автопроизводителя.

РН банк находится в списке из 45 кредитных организаций, сделки с долями которых требуют особого разрешения президента.

«АвтоВАЗ» получил разрешение купить холдинг BARN B.V., через которую партнёры владеют РН банком.

Бизнес-профиль компании сосредоточен на выдаче автокредитов и факторинговом финансировании автодилеров. По итогам 2021 года банк занимал 56-е место в рейтинге «Интерфакс-100» с активами 116 млрд рублей. Собственные средства кредитной организации на конец прошлого года составляли 27 млрд рублей.

Автоновости,РН Банк,Автоваз,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители