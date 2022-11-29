«АвтоВАЗу» разрешили купить российский банк альянса Renault-Nissan

«Концерн совместно с акционерами и профильным министерством обсуждают детали соглашения», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе автопроизводителя.

РН банк находится в списке из 45 кредитных организаций, сделки с долями которых требуют особого разрешения президента.

Бизнес-профиль компании сосредоточен на выдаче автокредитов и факторинговом финансировании автодилеров. По итогам 2021 года банк занимал 56-е место в рейтинге «Интерфакс-100» с активами 116 млрд рублей. Собственные средства кредитной организации на конец прошлого года составляли 27 млрд рублей.