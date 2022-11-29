Какие машины россияне чаще всего заказывают за рубежом

Чаще всего у россияне заказывают для привоза из заграницы в рамках «серого» ввоза среднеразмерные кроссоверы стоимостью от 1 млн 800 тыс. руб. до 3 млн рублей, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» основатель компании «РоговМобиль» Дмитрий Рогов, которая специализируется на доставке «под ключ» машин из Южной Кореи, Европы и Японии.

Фото: BMW BMW

«Если говорить о стоимости автомобилей, которые завозятся в Россию в рамках «серого» импорта, то у наших граждан в основном пользуются популярностью среднеразмерные кроссоверы от 1,8 млн руб. до 3 млн руб. На их долю приходится половина от всех заказов на рынке», — сказал эксперт.

К наиболее популярным моделям, по его словам, можно отнести «паркетники» BMW X1 и BMW X3, корейские модели Kia Sportage, Tucson и Sorento, а также Volkswagen Tiguan. Все машины обычно в хороших комплектациях, отметил Рогов.

У россиян также пользуются спросом кроссоверы Land Rover Range Rover Sport, а также Land Rover Evoque. Такие автомобили граждане покупают в начальных комплектациях, чтобы уложиться в бюджет до 50 тыс. евро (или эквивалента в национальной валюте). Свыше этого порога запрещен экспорт даже подержанных автомобилей из стран, поддержавших западные санкции против России.

Люди привыкли к тому, чем они пользуются, объясняет Рогов, поэтому стараются приобретать те машины, которые они знают, подчеркнул он.