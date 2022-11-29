Провалившийся в России Luxgen показал кроссовер «новой волны»

Тайваньский автопроизводитель Luxgen, который в 2013-2014 годах попытался выйти на российский рынок, но оказался не нужен россиянам, продолжает выпускать новинки для Тайваня. На этот раз компания представила рестайлиговый вариант своего трехрядного кроссовера URX, который не только изменился внешне, но и обзавелся приставкой Neo к названию. Дизайн автомобиля теперь выполнен в фирменном стиле «новой волны», а список оснащения стал заметно богаче.

Фото: Luxgen Luxgen

Luxgen URX продается с 2019 года, и настало время для планового обновления в середине жизненного цикла. От дореформенной модели рестайлинговый вариант отличается модной безрамочной радиаторной решеткой, которая придает ему сходство с электромобилем. Кроме того, Luxgen отказался от логотипа и, следуя трендам, написал название марки на черной вставке, протянувшейся между фарами. А на корме появилась красная декоративная линия, объединяющая задние фонари.

Luxgen

Luxgen

В салоне URX сохранил свою главную особенность – отсутствие традиционной панели приборов перед водителем. Как и прежде, все важные показатели отображаются на вертикальном 12-дюймовом экране над центральной консолью. Зато перед водителем имеется проекционный дисплей, который входит в список базового оснащения. Последний пополнился улучшенным адаптивным круиз-контролем и системой автоматического торможения.

Силовая установка та же, что была раньше: 1,8-литровая «турбочетверка», которая развивает 202 лошадиные силы и сочетается с классическим шестидиапазонным автоматом Aisin. Привод только на передние колеса.