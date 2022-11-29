Названа опасность покупки подержанных машин по низкой цене

За объявлениями о продаже подержанных машин по низкой цене чаще всего стоит «автохлам или они имеют сложности с документами», даже если в предложении утверждается обратное. Об этом рассказали эксперты портала NJcar.

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Специалисты отметили, что на сайтах объявлений часто появляются предложения по продаже подержанных машин по низкой цене. При этом в описании указывается, что транспортное средство находится практически в идеальном состоянии и не требует вложений, что, вероятнее всего, является ложью.

В связи с этим автоэксперты посоветовали перед покупкой машин по таким объявлениям проводить их тщательную диагностику — от документов до специализированного сервиса, если приобретается авто малоизвестной марки.

«Дело в том, что рынок активно мониторят "перекупщики", которые получают доступ к объявлениям раньше обычных посетителей сайтов. Хорошие автомобили за вменяемые деньги они скупают в течение нескольких часов. Беспроблемные авто стоят гораздо дороже, поэтому их не покупают сразу, и объявления по ним могут висеть несколько месяцев», — пояснили они.

По словам автоэкспертов, остальные же объявления «в большинстве случаев оказываются автохламом или имеют сложности с документами».