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1 час назад

Новости автомира: клиентам в Узбекистане не отдают купленные Chevrolet, они копятся на заводе

Motor.ru

Узбекская компания UzAuto Motors, производящая автомобили Chevrolet на заводе в Асаке, летом поставила на конвейер две новинки — седан Onix и кроссовер Tracker. Как пишет Quto со ссылкой на клиентов автосалонов марки, заказанные автомобили копятся на территории завода. То есть, машины собирают, но по какой-то причине не отгружают дилерам, а потому некоторые начали подозревать производителя в создании искусственной нехватки новинок.

В Узбекистане клиентам не отдают купленные Chevrolet
Фото: УзАвтоМоторсУзАвтоМоторс

В пресс-службе UzAuto Motors заявляют, что причина, по которой собранные автомобили остаются на заводе в том, что они некомплектны. Как и многие другие предприятия, площадка в Асаке продолжает испытывать дефицит микрочипов, темп поступления которых ниже темпа сборки машин. Спрос оказался высоким, так что компания нарастила объемы производства с 280 тысяч до 340 тысяч единиц в год. В 2023-м она собирается выпустить полмиллиона автомобилей.

Chevrolet Tracker встал на конвейер UzAuto Motors в середине июля. Кроссовер предлагают в трех комплектациях с 1,2-литровым турбомотором отдачей 132 лошадиные силы и шестидиапазонный автоматом. Onix присоединился к нему в конце июля. Седан выпускают с двумя двигателями на выбор — 1,2-литровым «атмосферником» на 90 сил и 132-сильным турбомотором того же объема. Трансмиссии — пятиступенчатая механическая коробка передач и автомат.

Обе модели должны были появиться и в России, однако летом Chevrolet свернула продажи из-за запрета General Motors, продиктованного американскими санкциями. Впрочем, легковушки Chevrolet все равно добираются до России, но «параллельным» путем: дилеры возят тот же Tracker, Spark, Malibu, Damas и другие модели.

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