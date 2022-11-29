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35 минут назад

Глава Volkswagen предупредил о возможном сворачивании производства в ЕС

Российская Газета

Инвестиции в энергоемкие отрасли на территории ЕС, и в частности в производство аккумуляторов, могут быть полностью прекращены, а промышленность уйдет в другие регионы мира, если цены на энергию на европейском рынке не снизятся. Об этом глава немецкого автомобильного концерна Volkswagen Томас Шефер предупредил в своей публикации в социальной сети Linkedin.

Глава Volkswagen предупредил о возможном сворачивании производства в ЕС
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам Шефера, Евросоюз проигрывает конкуренцию другим странам мира, и в первую очередь это касается цен на газ и электричество для промышленности.

"Если нам не удастся быстро и надежно снизить цены на энергоносители, инвестиции в энергоемкое производство или в новые заводы по производству аккумуляторных батарей в Германии и ЕС будут больше невозможны. Создание продукции в этой сфере будет происходить в другом месте", - пишет глава Volkswagen.

Он также указывает на то, что США сейчас предлагают компаниям очень привлекательные стимулы для инвестиций в новые заводы и производства на своей территории, в то время как промышленная политика ЕС остается "устаревшей и забюрократизированной".

"В международном сравнении Германия и Евросоюз стремительно теряют свою привлекательность и конкурентоспособность. США, Канада, Китай, Юго-Восточная Азия и такие регионы, как Северная Африка, нажимают на газ. А мы стоим на месте", - отмечает Шефер, призывая власти срочно принять меры для того, чтобы остановить "ползучую деиндустриализацию" ЕС.

Автоновости,VolksWagen,ЕС,
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