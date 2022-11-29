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11 минут назад

Evolute подтвердил запуск в серию электрического минивэна

Motor.ru

Накануне издание «Российская газета» сообщило, что отечественный производитель электрокаров Evolute откажется от выпуска батарейного минивэна в пользу еще одного кроссовера. Однако представители липецкого завода «Моторинвест» уточнили, что не собираются отказываться от производства i-Van. По их словам, все модели компании проходят адаптацию, а сборка электрического минивэна начнется в ближайшее время.

Evolute подтвердил запуск в серию электрического минивэна
Фото: Motor.ruMotor.ru

Издание рассказало, что компания Evolute отложила запуск производства i-Van на неопределенный срок, а также рекомендовала дилерским центрам остановить рекламу минивэна. Вместо электрического фургона на сайте марки появился новый неизвестный кроссовер. Однако в пресс-службе бренда назвали информацию не соответствующей действительности.

По словам руководителя пресс-службы компании Елизаветы Хмелёвой, Evolute i-Van в настоящее время проходит адаптацию для российского рынка и скором времени встанет на конвейер автозавода в Липецкой области. Кроме того, глава подразделения назвала ранее появившуюся информацию об исключении минивэна из модельного ряда «вбросом, не соответствующим действительности».

В конце ноября специалисты рассказали, что один из автосалонов получил первую партию электроседанов Evolute i-Pro. Первыми покупателями отечественных батарейных моделей стали юридические лица.

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