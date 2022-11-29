Evolute подтвердил запуск в серию электрического минивэна

Накануне издание «Российская газета» сообщило, что отечественный производитель электрокаров Evolute откажется от выпуска батарейного минивэна в пользу еще одного кроссовера. Однако представители липецкого завода «Моторинвест» уточнили, что не собираются отказываться от производства i-Van. По их словам, все модели компании проходят адаптацию, а сборка электрического минивэна начнется в ближайшее время.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Издание рассказало, что компания Evolute отложила запуск производства i-Van на неопределенный срок, а также рекомендовала дилерским центрам остановить рекламу минивэна. Вместо электрического фургона на сайте марки появился новый неизвестный кроссовер. Однако в пресс-службе бренда назвали информацию не соответствующей действительности.

По словам руководителя пресс-службы компании Елизаветы Хмелёвой, Evolute i-Van в настоящее время проходит адаптацию для российского рынка и скором времени встанет на конвейер автозавода в Липецкой области. Кроме того, глава подразделения назвала ранее появившуюся информацию об исключении минивэна из модельного ряда «вбросом, не соответствующим действительности».