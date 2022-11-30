«Москвич» планирует поставлять машины для столичного такси и каршеринга

Автозавод «Москвич» ведет переговоры о поставках машин с агрегаторами такси и операторами каршеринга в столице, планируется, что договоренности будут достигнуты в ближайшее время. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе автозавода.

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«Мы уверены, что автомобили «Москвич» станут неотъемлемой частью транспортной системы Москвы, они смогут обеспечить потребности покупателей как для личного, так и городского транспорта - такси и каршеринга. В настоящий момент мы ведем переговоры со всеми агрегаторами такси и операторами каршеринга. Конкретные договоренности пока не достигнуты, однако мы рассчитываем, что переговоры будут завершены в ближайшее время», - сказали в пресс-службе.

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Ранее СМИ сообщили о том, что агрегатор такси «Ситимобил» договорился о поставке для таксопарков-партнеров автомобилей московского завода «Москвич».

Кроме того, также ранее стало известно, что часть автомобилей «Москвич» 2023 года выпуска направят на обновление парка каршеринга в столице.

Мэр Москвы Сергей Собянин, заместитель председателя правительства РФ, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и генеральный директор ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин 23 ноября открыли серийную сборку автомобилей на заводе «Москвич». Первой моделью, поставленной на конвейер после возобновления работы завода, стал кроссовер «Москвич 3». В массовую продажу в Москве и регионах ЦФО новые машины поступят в декабре 2022 года. Параллельно с выпуском этой модели ведется работа над организацией выпуска электромобилей, которые со временем станут основной продукцией завода. Развитие московского кластера электромобилестроения обеспечит создание около 40 тыс. рабочих мест.

Французский автоконцерн Renault передал свой завод «Рено Россия» правительству Москвы в мае. Вскоре после завершения сделки название предприятия было изменено на «Москвич». В июле 2022 года правительство Москвы и ПАО «КамАЗ» подписали соглашение о сотрудничестве в области развития легкового автомобильного транспорта на базе завода «Москвич».