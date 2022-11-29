Иранский автопроизводитель Kerman Motors может выйти на рынок РФ

Иранская компания Kerman Motors (KMC), занимающаяся сборкой автомобилей, рассматривает возможность выхода на российский рынок, сообщает Drom.ru со ссылкой на собственный источник в иранском автобизнесе.

Фото: Kerman Kerman

По его данным, Kerman Motors рассматривает возможность организации поставок в Россию под собственной маркой KMC. Под этим брендом в Исламской республике собирают автомобили китайской марки JAC с измененным дизайном и собственным логотипом.

В настоящее время в модельном ряду KMC присутствуют три автомобиля - седан, кроссовер и пикап. KMC J7 представляет собой адаптированный JAC Sehol A5 Plus, KMC K7 - JAC X7, а KMC T8 построен на основе рамного пикапа JAC T8 Pro. Компания Kerman Motors работает в Иране с 1995 года.

В настоящее время она готовит выпуск новой модели PS1, прототип которой был показан публике в августе 2022 года.