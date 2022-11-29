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1 час назад

Drom: иранский автопроизводитель Kerman Motors может выйти на российский рынок

Газета.Ruиещё 1

Иранская компания Kerman Motors (KMC), занимающаяся сборкой автомобилей, рассматривает возможность выхода на российский рынок, сообщает Drom.ru со ссылкой на собственный источник в иранском автобизнесе.

Иранский автопроизводитель Kerman Motors может выйти на рынок РФ
Фото: KermanKerman

По его данным, Kerman Motors рассматривает возможность организации поставок в Россию под собственной маркой KMC. Под этим брендом в Исламской республике собирают автомобили китайской марки JAC с измененным дизайном и собственным логотипом.

В настоящее время в модельном ряду KMC присутствуют три автомобиля - седан, кроссовер и пикап. KMC J7 представляет собой адаптированный JAC Sehol A5 Plus, KMC K7 - JAC X7, а KMC T8 построен на основе рамного пикапа JAC T8 Pro. Компания Kerman Motors работает в Иране с 1995 года.

В настоящее время она готовит выпуск новой модели PS1, прототип которой был показан публике в августе 2022 года.

Ранее стало известно, что иранские автокомпании рассчитывают экспортировать в Россию автомобили на сумму $300 млн.

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