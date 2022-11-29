Автопроизводители в Китае столкнулись с дефицитом из-за решения властей

Автопроизводители столкнулись с дефицитом комплектующих в Китае из-за жесткой политики властей по ограничению распространения COVID-19, что заставило компании закрывать производственные линии и останавливать работу целых заводов, пишет Bloomberg со ссылкой на источники в отрасли.

Фото: Xu Chang / Globallookpress.com Xu Chang / Globallookpress.com

Так, представитель немецкого автогиганта Volkswagen назвал нехватку автозапчастей ключевой причиной для принятия решения об остановке производства на предприятии в Чэнду и двух линий на заводе в Чанчуне. В компании не знают, когда производство возобновится, и не намерены вводить на предприятиях систему замкнутого цикла, когда рабочие не могут покидать объект во избежание распространения COVID-19.

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С аналогичной проблемой нехватки комплектующих на фоне локдаунов сталкивается китайский производитель электромобилей Xpeng, которая была вынуждена отложить поставки двух моделей автомобилей. Работу своего завода в Ухане из-за введения ограничений на передвижения граждан в регионе остановила Honda, которая также была вынуждена продлить простой предприятия в Чунцине. В этом же городе расположен завод по производству мотоциклов компании Yamaha Motor, где после обнаружения более восьми тысяч случаев заражения коронавирусом тоже была прекращена работа.

По словам источника в отрасли, на автопроизводителей существенно давит непредсказуемость коронавирусных ограничений в Китае, особенно в период наиболее серьезных вспышек заболеваемости. Компании не могут обеспечить себя ключевыми запчастями, что делает работу даже в условиях замкнутого цикла невозможной.

В то же время другие автопроизводители, в том числе Toyota, Nissan, Mazda, Mitsubishi, сообщили Bloomberg, что их работа в Китае пока что не пострадала.

Система замкнутого цикла на предприятиях в условиях жестких коронавирусных ограничений в Китае какое-то время считалась эффективной. Но чем дольше продолжалась пандемия, а рабочие не видели свои семьи и были оторваны от общественной жизни вне завода, тем большее напряжение это порождало, указывает агентство.