Госдума готовит реформу ОСАГО в пользу водителей

До конца 2022 года депутаты ЛДПР планируют внести в Госдуму законопроекты о привязке полисов ОСАГО к водителю и отмене коэффициента износа при выплатах по «автогражданке», выяснила «Газета.Ru». К реформированию ОСАГО подключилась и партия «Справедливая Россия — За правду» — парламентарии выступают за отказ от доплаты за мощность и территориальное использование автомобиля. Впрочем, позиции страхового лобби все еще достаточно сильны, полагают эксперты.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Григорий Сысоев/РИА Новости

Депутаты ЛДПР готовят законопроекты о привязке полиса ОСАГО к водителю и отмене коэффициента износа — и собираются внести их на рассмотрение нижней палаты парламента России до конца 2022 года. Об этом «Газете.Ru» рассказал зампред фракции в Госдуме Ярослав Нилов.

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Главное новшество в ОСАГО, которое предлагают депутаты, –

предоставить автовладельцам самостоятельно решать, привязывать ли им полис ОСАГО к своей машине или к водителю в зависимости от конкретной ситуации или экономической выгоды.

«Например, в семье несколько автомобилей и один водитель. Зачем ему оформлять ОСАГО на каждый автомобиль, если он может оформить полис на себя? И наоборот – когда один автомобиль и много членов семьи, которые на нем ездят. В соседних странах, например, действует ОСАГО, привязанное к водителю».

По словам Нилова, тем же пакетом будет подготовлен законопроект об исключении коэффициента износа при компенсации в рамках ОСАГО. Из-за него владельцы старых машин получают мизерные компенсации. Страховщики это объясняют тем, что детали на этих машинах подверглись большому износу, при этом страховой бизнес не учитывает тот факт, что владельцы таких машин платят не меньшие суммы за страховки, чем собственники новых авто.

«Готовим проекты законов в этом направлении. Они будут предложены депутатам для рассмотрения до Нового года», – говорит Нилов в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, закон об ОСАГО переписан под страховщиков, и не учитывает интересы водителей. Страховые же компании выискивают способы, чтобы не выплачивать компенсации за ДТП, постоянно пытаются не признавать аварии страховыми случаями, чтобы сэкономить, говорит парламентарий. Нилов отмечает, что страховщики постоянно взвешивают, выгоднее ли им отправить машину на ремонт — либо выплатить небольшую сумму, чтобы водитель сам чинил машину.

«Страховые компании постоянно скулят, заявляя о нерентабельности работы, но при этом не уходят с рынка. Если вы скулите – уходите.

Останутся две-три крупных компании, которые будут заниматься этой сферой. Остальные пусть прекращают предлагать свои услуги, даже порядка будет больше», – заявил зампред ЛДПР.

Куда уходят деньги

На прошлой неделе депутаты другой думской фракции, «Справедливая Россия — За правду», обратились в Генпрокуратуру с просьбой проверить, как страховщики распоряжаются деньгами, которые не идут на возмещение ущерба по страховым случаям, сообщала газета «Известия».

Дело в том, что согласно федеральному закону «Об ОСАГО», 77% (уровень убыточности) собранных по ОСАГО денежных средств должно быть направлено на выплаты автовладельцам,

но еще ни разу за всю историю существования автогражданки уровень выплат страховщиков не падал ниже 59–62%.

У депутатов возник вопрос, куда делись сверхприбыли от продажи полисов за все эти годы, и почему эти деньги не были обращены на погашение роста расходов по выплатам, а вместо этого Центробанк дважды за 2022 год поднял тарифы, расширив расчетный коридор.

«Вот эти десятки миллиардов рублей куда направляются? Как их расходуют страховые компании? Они говорят, что они за счет этих денег закрывают штрафы от проигранных судов, закрывают свои судебные издержки и так далее. Но у них есть 20% на осуществление страховой деятельности.

Все проблемные зоны и все свои проигранные суды, всю некомпетентность можно и нужно оплачивать из этих 20%», – рассказал глава »Справедливой России — За правду» Сергей Миронов в беседе с «Газетой.Ru».

Он отметил, что прокурорской реакции на партийное обращение пока не было – у ведомства по закону есть месяц, чтобы рассмотреть вопрос и решить, есть ли основание для мер прокурорского реагирования. Миронов подчеркнул, что фракция будет выступать также за отказ от территориальных повышающих коэффициентов и от коэффициента по мощности автомобилей.

«Я напомню, что законодательство об ОСАГО принималась давно, почти 20 лет назад. Тогда автомобили имели совершенно другую мощность. Тогда машина мощностью в 200 л.с. была из ряда вон выходящим, почти спортивным автомобилем. А сейчас это во многом стандартный седан среднего класса», – заметил Миронов.

Он также указал, что в партии не видят необходимости в росте тарифов, поскольку в системе ОСАГО есть большие внутренние резервы на десятки миллиардов рублей.

В Центробанке не отреагировали оперативно на просьбу «Газеты.Ru» прокомментировать претензии депутатов к работе ОСАГО. Страховщики в свою очередь считают, что сравнивать суммы годовых сборов и выплат по ОСАГО, чтобы сделать вывод о том, эффективно ли работает система и достаточные ли выплаты получают автовладельцы, некорректно.

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) заявили «Газете.Ru», что выплаты по договорам по времени отстают от сборов:

страховое событие по договору наступает в период действия полиса, не обязательно в его начале, и еще какое-то время занимает процедура урегулирования убытка. Кроме того, средняя выплата резко возрастает от квартала к кварталу. Для оценки «реальной убыточности» страхования в РСА посоветовали использовать так называемый скользящий комбинированный коэффициент убыточности.

Полезные идеи

Инициатива ЛДПР о привязке полиса ОСАГО к водителю или автомобилю предполагает полное изменение всей системы страхования. Она позволила бы выбирать подходящий профиль использования полиса и экономить средства, но реализовать эту идею будет непросто, считает вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.

«Это хорошая история, но ее, скорее всего, не примут, потому что страховщики будут абсолютно против, потому что тогда им придется научиться работать нормально и гибко.

Сейчас они не могут устранить даже минимальные ошибки при оформлении полиса, которые допустил человек, и аннулируют договор. Уровень их клиентоориентированности отрицательный. В такой системе настолько гибкая модель ОСАГО существовать не сможет», – говорит Шапарин.

Модель использования коэффициентов при расчете ОСАГО сильно устарела и нуждается в глубокой переработке, считает вице-президент НАС.

«Коэффициент износа используется для только для того, чтобы дисконтировать размер выплаты по ОСАГО, – говорит Шапарин. – Мы давно пришли к тому, что никакого ремонта по ОСАГО нет – выплачивают деньгами».

По его словам, Центробанк применяет новую методику, которая позволяет использовать для расчетов в том числе самые дешевые китайские аналоги, которые до 80% дешевле, чем запчасти в каталоге РСА.

«Делим надвое — коэффициент для более возрастных автомобилей — в итоге человек вместо компенсации получает денег на моток синей изоленты», — заключает Шапарин.

В этом году было два повышения тарифного коридора – в январе и сентябре. Тенденция взвинчивания стоимости полиса ОСАГО продолжится, полагает адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

«Проблемы с поставками запчастей и логистикой не решены. Быть может, через полтора года ситуация улучшится, тогда появятся предпосылки к тому, что тарифы останутся прежними. Трудно сказать, какой ценой эта условная стабильность может быть достигнута, возможно, за нее всем нам придется заплатить довольно дорого», – отмечает Радько.