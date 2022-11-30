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2 часа назад

Минпромторг выступил с заявлением о льготных автокредитах на Renault

Лера Букина

Минпромторг России выступил против включения автомобилей Renault в программу льготного автокредитования. Ведомство объяснило это тем, что руководство французского концерна само приняло решение уйти с российского рынка, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на представителей ведомства.

Поставлена точка в вопросе льготных автокредитов на Renault
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В министерстве назвали нецелесообразной поддержку реализации машин данного бренда за счет федерального бюджета.

Ключевая цель программ стимулирования спроса - оказание поддержки российским автопроизводителям, указали в Минпромторге. Еще одной задачей, как указали в ведомстве, является увеличение «конкурентоспособности по сравнению с импортируемой или низколокализованной техникой».

Китайские машины заняли больше трети российского рынка

Ранее российские дилеры сочли необходимым включить автомобили французского бренда Renault в программу льготного автокредитования. С соответствующей инициативой они решили обратиться в Минпромторг.

Весной французский автоконцерн Renault принял решение передать свой завод «Рено Россия» московскому правительству. После того, как сделка завершилась, заводу дали название «Москвич».

Автоновости,Renault,Минпромторг,Правительство Москвы,
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