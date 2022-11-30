Дилеры «АвтоВАЗа» продают автомобили Lada в Казахстане дешевле, чем в России. Об этом сообщает газета «Ведомости».
Так, в частности, в Казахстане седан Lada Granta с мотором 1,6 л мощностью 90 л. с., механической коробкой передач в базовой комплектации при пересчете на российскую валюту обойдется минимум в 635 700 руб. Такая же Lada Granta в России стоит минимум 678 300 руб. без учета господдержки. В Казахстане внедорожник Lada Niva Travel в базовой версии стоит от 947 700 руб., а в России за такую машину придется отдать 998 900 руб.
По данным источников на «АвтоВАЗе», разница цен объясняется тем, что машины Lada, которые продаются сейчас в Казахстане, были собраны из машинокомплектов, завезенных в республику при более слабом рубле. Эксперты полагают, что завышению цен на домашнем рынке способствуют дефицит автомобилей.
Ранее сообщалось, что иранская компания Kerman Motors (KMC), занимающаяся сборкой автомобилей, рассматривает возможность выхода на российский рынок. Компания Kerman Motors работает в Иране с 1995 года. В настоящее время она готовит выпуск новой модели PS1, прототип которой был показан публике в августе 2022 года.