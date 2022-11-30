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1 час назад

Новости автомира: «Ведомости»: цены на Lada в Казахстане оказались ниже российских

Газета.Ru

Дилеры «АвтоВАЗа» продают автомобили Lada в Казахстане дешевле, чем в России. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Так, в частности, в Казахстане седан Lada Granta с мотором 1,6 л мощностью 90 л. с., механической коробкой передач в базовой комплектации при пересчете на российскую валюту обойдется минимум в 635 700 руб. Такая же Lada Granta в России стоит минимум 678 300 руб. без учета господдержки. В Казахстане внедорожник Lada Niva Travel в базовой версии стоит от 947 700 руб., а в России за такую машину придется отдать 998 900 руб.

По данным источников на «АвтоВАЗе», разница цен объясняется тем, что машины Lada, которые продаются сейчас в Казахстане, были собраны из машинокомплектов, завезенных в республику при более слабом рубле. Эксперты полагают, что завышению цен на домашнем рынке способствуют дефицит автомобилей.

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Ранее сообщалось, что иранская компания Kerman Motors (KMC), занимающаяся сборкой автомобилей, рассматривает возможность выхода на российский рынок. Компания Kerman Motors работает в Иране с 1995 года. В настоящее время она готовит выпуск новой модели PS1, прототип которой был показан публике в августе 2022 года.

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