Дилеры «АвтоВАЗа» продают автомобили Lada в Казахстане дешевле, чем в России. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Так, в частности, в Казахстане седан Lada Granta с мотором 1,6 л мощностью 90 л. с., механической коробкой передач в базовой комплектации при пересчете на российскую валюту обойдется минимум в 635 700 руб. Такая же Lada Granta в России стоит минимум 678 300 руб. без учета господдержки. В Казахстане внедорожник Lada Niva Travel в базовой версии стоит от 947 700 руб., а в России за такую машину придется отдать 998 900 руб.

По данным источников на «АвтоВАЗе», разница цен объясняется тем, что машины Lada, которые продаются сейчас в Казахстане, были собраны из машинокомплектов, завезенных в республику при более слабом рубле. Эксперты полагают, что завышению цен на домашнем рынке способствуют дефицит автомобилей.