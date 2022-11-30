Москвичам назвали дни бесплатной парковки в январе

Парковать автомобили с 1 по 7 января в Москве можно будет бесплатно. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном портале мэра и правительства Москвы.

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Речь идет обо всех улицах столицы. При этом, по словам заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, 8 января начнут действовать воскресные правила. Так, россияне должны будут платить только на тех участках, где действуют тарифы 380 и 450 рублей за час, пояснил он.

Подчеркивается, что режим работы парковок со шлагбаумами не изменится. Соответственно, сохранятся действующие тарифы.

Ликсутов уточнил, что это не должно сказаться на загруженности улиц и парковок, поскольку обычно в этот период на дорогах машин меньше.