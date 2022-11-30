Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+9° в 
USD 61.07EUR 63.39
Войти в почту
1 час назад

Новости автомира: москвичам назвали дни бесплатной парковки в январе

Лера Букина

Парковать автомобили с 1 по 7 января в Москве можно будет бесплатно. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Москвичам назвали дни бесплатной парковки в январе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Речь идет обо всех улицах столицы. При этом, по словам заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, 8 января начнут действовать воскресные правила. Так, россияне должны будут платить только на тех участках, где действуют тарифы 380 и 450 рублей за час, пояснил он.

Подчеркивается, что режим работы парковок со шлагбаумами не изменится. Соответственно, сохранятся действующие тарифы.

Ликсутов уточнил, что это не должно сказаться на загруженности улиц и парковок, поскольку обычно в этот период на дорогах машин меньше.

Ранее Минтранс разместил методические рекомендации для регионов по определению «необходимого количества парковок на территории муниципальных образований с учетом взаимосвязи с параметрами работы пассажирского транспорта». Разработали данный документ по поручению главы государства Владимира Путина.

Автоновости,Максим Ликсутов,Владимир Путин,Минтранс РФ,Правительство Москвы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители