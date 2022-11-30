На «Москвичи» нашелся первый покупатель

Агрегатор такси «Ситимобил» договорился с заводом «Москвич» о поставках нескольких тысяч автомобилей в 2023 году. Как сообщает ТАСС, машины планируется приобрести для входящей в структуру агрегатора лизинговой компании «Ситипарк», которая, в свою очередь, предоставляет автомобили таксопаркам. Уточняется, что это будут бензиновые «Москвичи 3», однако «Ситимобил» рассматривает и возможность закупки электромобилей, но других марок – например, Evolute, которые производятся на заводе «Моторинвест» в Липецкой области.

Фото: Москвич 3 Москвич 3

«Мы предварительно договорились с „Москвичом“ о поставке двух тысяч бензиновых автомобилей в 2023 году», — цитирует ТАСС представителя «Ситимобила» (входит в компанию People&People, управляющую в том числе сервисами «Грузовичков» и «Таксовичков»). В «Ситимобил» добавили, что часть машин передадут «Ситипарку», а еще часть — партнерам из других лизинговых компаний.

Производство «Москвича 3» запустили 23 ноября в Москве. Модель представляет собой китайский JAC JS4 с логотипами «Москвича»: он оснащается 1,5-литровым турбомотором мощностью 150 лошадиных сил, который работает в связке с шестиступенчатой «механикой» либо вариатором Punch. До конца 2022 года произведут 400 таких машин.

Также до конца этого года будет собрано 200 электрических «Москвичей 3е». Для такого кроссовера заявлены электромотор DY Power (68 лошадиных сил) и батарея Sinoev Technologies емкостью 187 ампер-часов. На одном заряде электрокар проезжает 410 километров.

План на 2023 году – выпуск 50 тысяч «Москвичей», 10 тысяч из которых будут электрическими.