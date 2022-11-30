Opel Astra стала электрокаром

Opel продолжает расширять семейство Astra шестого поколения: к версиям с бензиновыми и дизельными ДВС и гибридам присоединились электрокары Astra Electric. «Зеленые» модификации появились как у хэтчбека, так и у универсала – они доступны с единственным электромотором мощностью 156 лошадиных сил и батареей емкостью 54 киловатт-часа, одного заряда которой хватает на 416 километров по циклу WLTP. Прием заказов откроют весной 2023 года, цены пока не объявлены.

Фото: Opel Astra Electric Opel Astra Electric

Электрическую силовую установку Opel Astra позаимствовал у соплатформенного Peugeot e-308, однако у Астры крутящий момент на 10 Нм больше. Больше и запас хода – 416 километров против 400 у e-308. Opel пока раскрыл не все динамические характеристики электрокаров – известно, что и хэтчбек, и универсал развивают скорость до 170 километров в час, а время разгона с места до 100 километров в час не приводится.

Opel Astra Electric

Opel Astra Electric

Opel Astra Electric

Зато есть информация о багажнике. В Opel отмечают, что аккумуляторы размещены в панели пола, так что на объеме багажника это практически не сказалось: у универсала он составляет от 516 до 1553 литра против 608-1634 литров у бензиновой версии.

Электрические Астры получат 18-дюймовые диски, матричную оптику Intelli-Lux со 168 диодами, цифровой кокпит PurePanel с двумя 10-дюймовыми экранами и сиденья повышенной комфортности с отделкой из алькантары.