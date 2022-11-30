АвтоВАЗ запустил сервис по удаленной продаже машин

Автомобили Lada теперь можно купить через интернет, хотя за автомобилем все-таки придется ехать в дилерский центр. Тем не менее новый онлайн-сервис позволяет сэкономить время на выборе машины и зафиксировать ее стоимость, а вот избежать дилерских наценок вряд ли удастся.

Фото: Российская Газета Российская Газета

"Лада" в один клик

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АвтоВАЗ запустил онлайн-витрину новых автомобилей, имеющихся в наличии у официальных дилеров на территории России. Купить через интернет можно пока только три модели Lada: "бюджетник" Granta, а также внедорожники Niva Legend и Niva Travel. Сервис позволяет пройти путь от выбора автомобиля до финальной сделки дистанционно. Несмотря на то что традиционная аудитория "Лады" в большинстве своем не приучена совершать крупные покупки через интернет, онлайн-магазин призван привлечь, в первую очередь, более молодых покупателей, которые в условиях сокращающегося выбора иномарок стали рассматривать и отечественную продукцию.

Как отмечает генеральный директор автомобильного маркетплейса Fresh Auto Денис Мигаль, пока новый онлайн-сервис не предполагает прямые продажи от АвтоВАЗа, а больше похож на привлечение трафика на сайт производителя для дальнейшего его распределения по дилерской сети. Целевой аудиторией, заинтересованной онлайн-покупкой автомобиля Lada, станет молодое поколение автомобилистов России, которые с детства привыкли покупать все товары в режиме онлайн.

"Сегодня портрет потребителя Lada с учетом нынешних реалий на автомобильном рынке сильно меняется. И новый онлайн-ресурс будет востребован у молодежи, только что получившей права, а также у более зрелой аудитории - пользователей интернета. Мы уже видим таких клиентов по госпрограмме "Первый автомобиль". Как правило, они предпочитают общение с дилерами в мессенджерах и, кроме того, бережно относятся к своему времени - предварительно уточняют у нас, сколько у них займут те или иные процессы при покупке автомобиля", - рассказал "РГ" директор по развитию ГК "Прагматика" Александр Шапринский.

Шоу-рум на диване

С помощью онлайн-витрины можно подобрать реальные автомобили Lada по заданным параметрам и зафиксированным официальным дилером ценам. Таким образом, в отличие от прямых онлайн-продаж от производителя в этом случае нет никакой гарантии, что стоимость будет совпадать с рекомендованной розничной ценой, установленной АвтоВАЗом, и может включать в себя в том числе предустановленное дополнительное оборудование. Однако онлайн-сервис позволяет забронировать подходящий автомобиль по указанной цене, что исключает ее дальнейшее повышение, причем это можно сделать без внесения предоплаты и наличия одобренного кредитного предложения.

Кроме того, выбрав автомобиль в онлайн-витрине, клиент имеет возможность дополнить его аксессуарами, применить к будущему заказу действующие спецпредложения и скидки. При покупке в трейд-ин сервис предлагает предварительную оценку заданного автомобиля. Согласовав с личным менеджером условия сделки, покупатель может оплатить автомобиль онлайн полностью или частично. Оставшийся этап - получение автомобиля в дилерском центре.

По словам директора департамента продаж компании "Газпромбанк Автолизинг" Рустама Назарова, информацию об автомобилях в карточках онлайн-витрины будут заполнять сами дилеры, так что разницы в цене и в условиях сделки быть не должно. Риски, связанные с оплатой, не больше, чем в любом интернет-магазине, а безопасность транзакций, как заявляет АвтоВАЗ, обеспечена одним из лучших платежных сервисов в России.

"При условии достаточного информирования широкой аудитории о продукте, онлайн-витрина будет очень востребована у покупателей, потому что этот сервис минимизирует временные затраты на покупку. Большую роль в успехе будет играть юзабилити: если функционал покажется пользователям удобным, то число онлайн-покупателей будет быстро расти. Для формирования хорошей репутации также важна стабильность системы, отсутствие технических сбоев", - рассуждает Рустам Назаров.

Lada.ru

Интернет-зависимость

Онлайн-продажи автомобилей в России развивали многие автопроизводители, а наиболее активно это делали Renault и Hyundai. И если французская марка к 2021 году смогла довести долю онлайна в общем объеме реализации до почти 10%, то у Hyundai этот показатель в прошлом году составил около 3%. Имеют в своем арсенале онлайн-сервисы и оставшиеся на нашем рынке китайские марки - Chery, Geely и Haval.

По оценкам Александра Шапринского, доля онлайн-продаж в структуре реализации дилера Lada может достигать 5%, а позднее, если этот сервис будет удобным для всех, то 10%.

В свою очередь, обозреватель автомобильного сайта "Дром" Сергей Цыганов отмечает, что дилерская сеть Lada очень широка, но если АвтоВАЗ будет развивать онлайн-продажи и доставку автомобилей в самые отдаленные регионы, где нет дилерских центров, то такой подход будет способствовать развитию онлайн-продаж. И хотя перспектив быстрого развития онлайн-продаж у АвтоВАЗа все-таки меньше, чем у других производителей, все равно за этим каналом продаж будущее.